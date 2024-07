RAT u Ukrajini 874. dan.

Gerasimov podsetio komandni punkt grupe "Istok"

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov posetio je komandni punkt grupe „Istok“u zoni specijalne operacije u Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Gerasimov je istakao uspehe vojnika ove grupe prilikom oslobađanja mesta Urožajno.

Njemu su prikazani modeli robotizovanih sistema koji se uspešno primenjuju u jurišima grupe.

Gerasimov je vojnicima uručio državne nagrade.

Brifing Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruski sistem PVO oborio je ukrajinski avion Jak-52, šest raketa „atakams“ i 28 dronova;



Dubinski: Vlastima u Kijevu potreban veći „kasapin“ od Sirskog

- Grupa „Istok“ zauzela je povoljnije položaje, ukrajinska vojska izgubila je do 145 vojnika;- Grupa „Sever“ porazila je tri brigade ukrajinske vojske, odbijeno je pet napada u Harkovskoj oblasti, neprijatelj je izgubio do 230 vojnika;- Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje, ukrajinska vojska izgubila je u njenoj zoni odgovornosti do 560 vojnika i tek;- Jedinice grupe „Zapad“ zauzele su povoljnije položaje na frontu i porazile formacije devet ukrajinskih brigada;- Ukrajinska vojska izgubila je u zoni odgovornosti grupe „Zapad“ do 545 vojnika;- Grupa „Dnjepar“ uništila je dva skladišta municije ukrajinske vojske, tenk i dve američke haubice M-777, a takođe je likvidirala do 120 ukrajinskih vojnika;- Grupa „Centar“ poboljšala je taktički položaj, ukrajinska vojska izgubila je do 320 vojnika;- Ruska vojska nanela je poraz živoj sili i tehnici ukrajinske vojske u 124 rejona.

Ukrajinske vlasti sprovode kampanju u cilju diskreditacije onih komandanata ukrajinskih snaga koji su svesni katastrofalnih posledica potencijalne nove ukrajinske ofanzive, rekao je poslanik Rade Aleksandar Dubinski. On dodaje da je vlastima u Kijevu potreban veći „kasapin“ od sadašnjeg glavnokomandujućeg Aleksandra Sirskog.

„Napadi … Andreja Jermaka, šefa kabineta Vladimira Zelenskog, na Sirskog i komandu ukrajinske vojske imaju znatno dublje korene od prebacivanja odgovornosti. Po mom mišljenju u toku je eliminisanje rukovodstva ukrajinske vojske koje trezveno procenjuje situaciju na frontu i shvata da ofanziva po zahtevu političkog rukovodstva može imati katastrofalne posledice“, napisao je on na Telegramu.

Na udaru uporišta ukrajinskih snaga i pešadija

Padobranci iz Novorosijska uništavaju uporišta i pešadiju Oružanih snaga Ukrajine sistemima „soncepjok“ kod mesta Verbovo u Zaporoškoj oblasti.

Ranjeni civili u napadu Ukrajine

Četiri civila su ranjena u ukrajinskom granatiranju mesta Šebekino i sela Nova Tavolžanka u Belgorodskoj oblasti, rekao je gubernator oblasti Vjačeslav Gladkov.

Akcije grupe "Dnjepar"

Snajperisti grupe „Dnjepar” uspešno dejstvuju po ljudstvu i opremi Oružanih snaga Ukrajine.

Likvidirana ukrajinska diverzantska grupa

Ruski vojnici likvidirali su ukrajinsku diverzantsku grupu kod Stelmahovke, rekao je potpukovnik LNR u ostavci Andrej Maročko.

Uništeno devet ukrajinskih dronova tokom noći

Ruska PVO je tokom noći uništila devet ukrajinskih dronova iznad Rostovske oblasti, tri iznad Belgorodske, Kurske i Voronješke oblasti i jedan iznad obale Krima, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

