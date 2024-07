"TAMNI ORAO" POLEĆE IZ VIZBADENA: Šolc dozvolio razmeštanje projektila, koji za 21 minut dosežu Moskvu, bez Bundestaga

PRVI put posle Hladnog rata, u Nemačkoj će biti stacionirani američki sistemi naoružanja dalekog dometa, zajednički su saopštile vlade u Berlinu i Vašingtonu. Uprkos tome što je nemački kancelar Olaf Šolc izjavio da je odluka dugo pripremana, vest je iznenadila i neprijatno "odjeknula".

Foto: Jutjub/Stars and Stripes

Radi se, kako piše Dojče vele, o preciznom, ubojitom oružju, raketama dalekog dometa i hipersoničnim projektilima. Mediji u Nemačkoj ističu da o ovoj temi nije bilo ni parlamentarne, niti javne diskusije i podsećaju da je reč o državi koja dobro pamti masovne i duge proteste pre 40 godina protiv stacioniranja Peršing raketa. Oktobra 1983, oko milion Nemaca napravilo je ljudski lanac u znak protesta, ali - uzalud. Tadašnji kancelar Helmut Šmit, socijaldemokrata kao i Šolc, progurao je to u Bundestagu.

U saopštenju Bele kuće i nemačke vlade navodi se da će "SAD u Nemačkoj privremeno stacionirati sisteme oružja dalekog dometa iz svoje Višedomenske operativne grupe, kao deo plana njihovog budućeg stalnog stacioniranja". Vlade SAD i Nemačke su navele i da će "konvencionalne jedinice, kada budu potpuno razvijene, uključivati SM-6, tomahavke i hipersonično oružje koje je trenutno u razvoju."

Prema pisanju Istraživačke službe američkog Kongresa (CRS), "Vojska SAD je u procesu uspostavljanja i opremanja pet takozvanih Višenamenskih operativnih grupa Multi-Domejn Task Forsiz (MDTF) širom sveta. Jedan od njihovih glavnih zadataka je obezbeđivanje artiljerijske vatre (zemlja-zemlja) velikog dometa, u obliku raketa i krstarećih projektila. MDTF ima i mogućnosti protivvazdušne odbrane. Tri MDTF su planirana za region Pacifika, a jedan za Evropu, a taj će biti stacioniran u Nemačkoj, u Vizbadenu.

Još se, navodno, ne zna precizno gde će oružje biti lagerovano, ali su iz dostupnih američkih dokumenata i stručnih časopisa, procurili neki podaci. Britanski tabloid "San" je još krajem 2021. objavio simulaciju na lansiranja američke supersonične rakete "dark igl" (tamni orao) iz Vizbadena, koja je u stanju da za samo 21 i po minut stigne do Moskve, udaljene 2.000 kilometara. U tim dokumentima se, takođe, navodi da će raketa biti spremna 2023. godine.

Američki portal Brejking difens javio je da je vojska SAD zvanično reaktivirala u Evropi 56. Artiljerijsku komandu, koja je bila aktivna od 1986. do 1991. i dala zeleno svetlo za stacioniranje modernog preciznog oružja uključujići i dalekometno (LRPF).

Američka vojska je to saopštila 13. aprila 2021. a pet meseci kasnije, 16. septembra 2021, MDTF je aktiviran u američkoj bazi u Vizbadenu. Namera je bila da se tamo samo stacioniraju štab i određene jedinice, dok je oružje trebalo da bude postavljeno u Fort Drumu, u državi Njujork.

No, po svemu sudeći, kompletan drugi MDTF će dugoročno biti preseljen u Nemačku. Trebalo da bude operativan do oktobra 2025, osim hipersoničnog oružja koje bi trebalo da bude spremno do oktobra 2026, piše u dokumentu Istraživačke službe američkog Kongresa.

SM-6

Krstareća raketa Standard Misil-6 (SM-6) sa tri projektila, kombinuje protivvazdušnu, kopnenu i protivraketnu odbranu na moru. Presreće protivbrodske rakete na velikoj visini i balističke rakete nekoliko sekundi pre cilja. Lansira se sa broda, kopna, Boingovih aviona tipa 18-E i F i lansirne rampe "Tajfon", razvija brzinu od 1,2 kilometra u sekundi, ima domet 500 kilometara. Od 2013. proizvodi je "Rejteon" po ceni od 4,3 miliona dolara. Pored SAD i Britanije, imaju je i Australija, Japan i Južna Koreja.

Tomahavk

Krstareća raketa "tomahavk" prvi put je masovnije upotrebljena 1991. na Irak, potom Avganistan, Somaliju, Libiju, Siriju, a sada protiv Huta u Jemenu. Septembra 1995. ispaljeno je 13 tomahavka na položaje Srba kod Banjaluke, a na ciljeve u Srbiji, 1999. godine, sa američkih ratnih brodova 218 i još 20 sa britanske podmornice. Proizvodi ga američki Rejteon (RTX) za oko 1,5 miliona dolara po komadu. Domet je 2.500 kilometara.

Tamni orao

Najmodernije oružje u arsenalu Višenamenskih operativnih grupa je hipersonična raketa "tamni orao", a razvijaju je Lokid Martin i Nortrop Gruman. Lansiraće se sa kamiona, kao "patriot", a komad će koštati oko 40 miliona dolara. SAD su u razvoj krenule pre 20 godina, a trebalo bi da ima domet od oko 2.700 kilometara.