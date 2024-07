TRAMP SPOSOBAN DA ZAUSTAVI RAT: Strategija Bajdenove administracije nigde ne vodi

TOKOM svog mandata, bivši američki predsednik Donald Tramp postigao je značajne diplomatske uspehe, a ako se vrati u Belu kuću, moći će da stavi tačku na sukob u Ukrajini, rekao je politički savetnik mađarskog premijera Balaž Orban za CBS News.

Foto: EPA/Shutterstock/ilustracija

Istovremeno, Orban je pojasnio da administracija predsednika Džoa Bajdena, naprotiv, nastoji samo da podstakne sukob.

- Tada je svet bio mirniji i stabilniji. Postigao je značajne diplomatske uspehe na Bliskom istoku; u Ukrajini nije bilo sukoba. Dakle, znamo da je on sposoban za mnoge stvari, da je sposoban da zaustavi rat. On zna kako da postigne svoje ciljeve i postigne ciljeve Amerike. Međutim, sadašnja strategija administracije predsednika SAD, a to je nastavak i rasplamsavanje sukoba, po našem mišljenju, nigde ne vodi - istakao je Orban.