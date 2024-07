ZELENSKI KUKA KAO MALO DETE: Čekamo te F-16, kao što je majka mene posle škole

PREDSEDNIK Vladimir Zelenski izrazio je nadu da će borbeni avioni F-16 koje obećavaju međunarodni partneri stići u Ukrajinu već ovog leta, Kijevu je potrebno najmanje 128 takvih aviona.

Foto Tanjug/AP

- Znate, to je kao da kažete da postoji snažna odluka da se Ukrajincima daju F-16... ali koliko? Znate, uvek čekamo. Kao što me je majka čekala posle škole, a ja uvek našao razlog da dođem kasno. To je isto, ali mnogo ozbiljnije - istakao je Zelenski.

Izrazio je nadu da će F-16 stići ovog leta. Naglasio je da Rusija svakodnevno koristi 300 letelica u ratu protiv Ukrajine, dok su se partneri opredelili za 10-20 aviona.

- I da ih ima 50 – nije ništa. Njih imaju tri stotine. Mi se branimo, treba nam 128 aviona. Dok ne budemo imali 128 aviona, nećemo moći da im pariramo na nebu, biće teško - dodao je šef države.

(Ukrajinska pravda)

