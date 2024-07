Rat u Ukrajini – 868. dan.

Foto: Profimedia/Ilustracija

NATO najavljuje 40 milijardi evra Ukrajini za iduću godinu

Zemlje članice NATO-a će tokom samita u Vašingtonu, koji traje do 11. jula, saopštiti svoje namere da obezbede Ukrajini finansiranje u isućoj godini od 40 milijardi evra, navodi Bela kuća.

- Finansijska podrška: Saveznici će objaviti svoju nameru da obezbede minimalno osnovno finansiranje od 40 milijardi evra tokom sledeće godine i obezbede stalan nivo bezbednosne pomoći kako bi Ukrajina mogla da pobedi - saopštila je Bela kuća.

(Ukrinform)

Peskov: Neodgovoran potez Britanije vodi ka eskalaciji

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je potvrdio da Kremlj nije video izjave britanskog premijera Kira Starmera o tome da Ukrajina može da koristi britanske rakete "storm šedou", ali smatra da je u pitanju još jedan neodgovoran korak koji vodi ka eskalaciji.

- Ne, još nismo videli tu izjavu britanskog premijera, ali ako je tako, onda je, naravno to još jedan apsolutno neodgovoran korak

Ranije, Peskov je izjavio da će Rusija odgovoriti, ako Britanija dozvoli Ukrajini da udari Rusiju britanskim oružjem.

Na pitanje o situaciji na harkovskom pravcu borbenih dejstava Peskov je rekao da je sve što se sada dešava na harkovskom pravcu podređeno zadatku obezbeđivanja bezbednosti Belgoroda.

(Tanjug)

Foto: Printskrin Youtube/ BBC News

Granatiran Šebekin, jedna osoba poginula, sedmoro ranjenih

U ukrajinskom granatiranju grada Šebekina u regionu Belgoroda jedna osoba je poginula, a sedam je povređeno, izjavio je gubernator Belgorodske oblasti Vjačeslav Glatkov.

- Muškarac je preminuo od zadobijenih rana pre dolaska Hitne pomoći, dok su šest muškaraca i jedna žena povređeni - potvrdio je gubernator.

Dodao je da su oštećene tri stambene zgrade, dva javna objekta, pet privrednih objekata i industrijsko preduzeće, kao i 20 automobila.

(Interfaks)

Starmer: Kijev može ispaliti "storm šedou" na Rusiju

Novi šef britanske vlade Kir Starmer jasno je stavio do znanja da Ukrajina može koristiti britanske rakete "storm šedou" za gađanje vojnih ciljeva na teritoriji Rusije.

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

Zelenski: Čekamo te F-16, kao što je mene majka posle škole

Predsednik Vladimir Zelenski izrazio je nadu da će borbeni avioni F-16 koje obećavaju međunarodni partneri stići u Ukrajinu već ovog leta, Kijevu je potrebno najmanje 128 takvih aviona.

- Znate, to je kao da kažete da postoji snažna odluka da se Ukrajincima daju F-16... ali koliko? Znate, uvek čekamo. Kao što me je majka čekala posle škole, a ja uvek našao razlog da dođem kasno. To je isto, ali mnogo ozbiljnije - istakao je Zelenski.

Izrazio je nadu da će F-16 stići ovog leta. Naglasio je da Rusija svakodnevno koristi 300 letelica u ratu protiv Ukrajine, dok su se partneri opredelili za 10, 20 aviona.

- I da ih ima 50 – nije ništa. Njih imaju tri stotine. Mi se branimo, treba nam 128 aviona. Dok ne budemo imali 128 aviona, nećemo moći da im pariramo u nebo, biće teško - dodao je šef države.

(Ukrajinska pravda)

Bela kuća najavila sastanak Zelenskog i Bajdena

Predsednici Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država sastaće se sutra, najavila je sekretar za štampu Bele kuće Karin Žan Pjer.

Prema njenim rečima, Džozef Bajden namerava da demonstrira Vladimiru Zelenskom "nepokolebljivu podršku" Ukrajincima.

- Predsednik Bajden će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim u četvrtak popodne kako bi razgovarali o našoj nepokolebljivoj podršci Ukrajini dok ona nastavlja da se brani od ruske agresije - rekla je ona.

(Unijan)

Ruski napad dronovima na Rovno, ugrožen energetski sistem

Ruska vojska je tokom noći izvela napad dronovima na energetski objekat u oblasti ukrajinskog grada Rovno, saopštio je ukrajinski distributer električne energije "Ukrenergo".

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije/Printscreen



Stoltenberg pozvao članice NATO-a da nastave da podržavaju Ukrajinu





Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je u Vašingtonu zemlje članice Alijanse da nastave da podržavaju Ukrajini u ratu protiv Rusije, ističući da će ishod tog sukoba oblikovati globalnu bezbednost u narednim decenijama.

Stoltenberg je na svečanosti povodom obeležavanja 75. godišnjice NATO-a rekao da Alijansa mora da pokaže istu odlučnost koju je pokazao u drugim ključnim trenucima u istoriji.

- Nema sigurnih opcija sa agresivnom Rusijom kao susedom. U ratu nema opcija bez rizika. Najveći trošak i najveći rizik biće ako Rusija pobedi u Ukrajini - poručio je on i naglasio da se ne sme dozvoliti da se to dogodi.

Dodao je da ''drugi autoritarni režimi'', poput Irana, Severne Koreje i Kine, podržavaju Rusiju i naglasio da je Ukrajina "mesto gde se bori za slobodu i demokratiju''.

Stoltenberg je na početku samita podvukao da je NATO sa svojih 75 godina postojanja, ne samo najsnažniji i najuspešniji, već i najdugovečniji vojni savez u istoriji.



Podsetio je da su pre 75 godina dokument kojim je osnovan NATO sačinili ljudi koji su preživeli dva svetska rata.

- Oni su znali kakve su patnje i stradanja u ratu, i nisu želeli da se tako nešto ponovi. Zbog toga su osnovali NATO - rekao je Stoltenberg.

Svečanosti prisustvuju lideri zemalja članica Alijanse, uključujući predsednika SAD Džozefa Bajdena, kancelara Nemačke Olafa Šolca i premijerku Italije Đorđu Meloni.



Zelenski u Vašingtonu: Ne čekajte novembar, pomozite Ukrajini sada

Samit NATO-a povodom 75. godišnjice Alijanse trajaće do 11. jula.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je u Vašingtonu političke lidere u SAD da ne čekaju ishod predsedničkih izbora u novembru kako bi preduzeli odlučne mere da pomognu njegovoj zemlji u ratu protiv Rusije.

- Svi čekaju novembar. Amerikanci ga čekaju, kao i Evropa, Bliski istok, Pacifik, čitav svet, a iskreno govoreći, novembar čeka i ruski predsednik Vladimir Putin - kazao je Zelenski u govoru na Institutu Ronald Regan uoči samita NATO-a, preneo je Rojters.

On je dodao da je vreme da se izađe iz senke i da se donesu čvrste odluke, da se deluje a ne da se čeka novembar ili bilo koji drugi mesec.

Zelenski je takođe kazao da ne može da predvidi šta bi Donald Tramp uradio ako bi ponovo postao predsednik. On je dodao da se nada da Tramp neće napustiti NATO i da će Amerika nastaviti da podržava Ukrajinu.

(Rojters)

Bajden na samitu NATO-a: Rusija neće pobediti, Ukrajina će zaustaviti Putina

Američki predsednik Džozef Bajden otvorio je samit NATO-a u Vašingtonu poželevši dobrodošlicu državama članicama, a u svom govoru fokusirao se na podršku Ukrajini.

Bajden je, koristeći teleprompter, rekao svetskim liderima da je "NATO moćniji nego ikad" na svoju 75. godišnjicu, ističući širenje alijanse dok je on na funkciji.

- Zadovoljstvo je ugostiti vas u ovoj prelomnoj godini, s ponosom se osvrnuti na sve što smo postigli i gledati napred u našu zajedničku budućnost sa snagom i odlučnošću. Danas je NATO moćniji nego ikada - naveo je Bajden.

"Ovaj trenutak u istoriji zahteva našu zajedničku snagu“, rekao je on, naglašavajući rešenost NATO-a da pomogne Ukrajini da se odbrani "od ruske invazije".

Prema Bajdenovim rečima, ruski predsednik Vladimir Putin ne želi ništa manje od "potpunog potčinjavanja Ukrajine i da zbriše Ukrajinu sa mape.

- Ukrajina može i hoće da zaustavi Putina - dodao je on. Predsednik Amerike je dodao da Rusija neće pobediti, ali da Ukrajina hoće.

U svom govoru od 13 minuta, Bajden se nije osvrtao na domaću političku dramu oko njegove kampanje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: MOSKVA DOČEKALA INDIJSKOG PREMIJERA - Uz sve počasti! Vojni orkestar dočekao Modija