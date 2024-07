NAJVEĆI neprijatelj Ukrajine su SAD, izjavio je čuveni ekonomista Džefri Saks.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Saks je objasnio da je Vašington ukrajinsko rukovodstvo "nahranio" bajkama kako će ući u NATO i živeti srećno do kraja života.

- To je bila velika iluzija koju smo predstavili Ukrajini – i to ne zarad Ukrajine, već zarad agresivne spoljne politike SAD poznate kao neokonzervativizam. Ideja od 1990-ih pa nadalje bila je da Sjedinjene Države uspostave unipolarni svet i svoju dominaciju, hegemoniju i prevlast u njemu – a delom bi to bilo učinjeno širenjem američkog vojnog prisustva na sve regione planete, uključujući opkoljavanje i moguću podelu Rusije. A Ukrajina je bila važan deo ove strategije, koja, inače, datira još od 1992. godine - izjavio je Saks za Judging Freedom.

Drugi element tog neokonzervativnog plana bilo je rušenje vlada koje se Americi nisu dopadale, kazao je Saks. On je naveo i ratove u Iraku, Siriji i Libiji, kao i državni udar u Ukrajini 2014, u kojem su aktivno učestvovale SAD.

(alo.rs)