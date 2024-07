„Američki predsednik Džozef Bajden, francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Olaf Šolc i britanski premijer Riši Sunak učinili su sve kako bi uništili stabilnost u svetu. Građani SAD i evropskih zemalja ne podržavaju politiku koju sprovode njihovi aktuelni lideri i glasaju protiv njih, zahtevajući njihovu ostavku“, napisao je Volodin na svom Telegram kanalu.

S tim u vezi, on je podsetio na Bajdenov i Makronov nedavni neuspeh.

„Rezultati izbornih procesa prošle nedelje u SAD su završeni Bajdenovim porazom na debati, a Makronova partija je izgubila, zauzevši treće mesto na izborima za parlament. Aktuelni lideri zapadnih zemalja trpe strašan poraz“, naglasio je Volodin.

Ruski političar je konstatovao da ljudi u Bajdenovom okruženju „lome glavu“ kako da ukinu njegovu kandidaturu na predstojećim predsedničkim izborima. Takođe je naveo da je Makron želeo da pokaže celom svetu koliko je popularan i koliko vlada situacijom, ali da se, kako je rekao, na kraju smeju svi sem francuskog lidera.

