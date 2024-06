BESPILOTNA letelica MQ-9 „riper“ antiterorističke „koalicije“, predvođene SAD, ponovo se opasno približila ruskom avionu Su-35 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije na nebu iznad Sirije, saopštio je zamenik rukovodioca Ruskog centra za mirenje zaraćenih strana Jurij Popov.

Foto Rosoboronexport www.roe.ru

-Iznad mesta El Suhne u provinciji Homs na visini od 7.000 do 8.000 metara 28. juna ponovo je došlo do opasnog približavanja drona MQ-9 "riper" "koalicije" sa avionom Su-35 Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, koji je izvodio redovni let u vazdušnom prostoru Sirije, rekao je Popov.

Kako je dodao, ruski pilot je pokazao visoku profesionalnost i blagovremeno je preduzeo neophodne mere kako bi sprečio sudar.

Popov je takođe kazao da je u području El Tanf u proteklom danu zabeleženo osam prekršaja koje su načinili dva para lovaca F-15, par lovaca „rafal“ i par lovaca „tajfun“.

Pored toga, koalicija je šest puta prekršila protokol o dekonfliktaciji iz 2019. godine, povezane sa letovima dronovima koji nisu koordinisani sa ruskom stranom.

(sputnikportal.rs)

