BORIS Džonson, koji je bio britanski premijer 2019-22. i odvraćao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog od potpisivanja mirovnog sporazuma sa Rusijom u proleće 2022., kriv je za žrtve u ukrajinskim bitkama, rekao je Najdžel Faraž, lider britanske desnice. populistička partija Reforma UK.

Foto AP

Na pitanje kako bi mogao da izgleda mirovni sporazum o Ukrajini, on je rekao: "Ono što izgleda nije odbacivanje mirovnog sporazuma, što je Džonson vrlo jasno učinio, iz svojih razloga. Koliko je ljudi umrlo od toga, ja sam ne znam“.

- Kao da želi da se obe strane bore do smrti. S obzirom na to da imamo i do milion žrtava u borbi, smatram da je to izvanredno - dodao je Faraž, a citira Tajms.

Lider Reform UK nije isključio da će Ukrajina morati da se odrekne nekih svojih teritorija kako bi prekinula borbe.

- To je njegov [Zelenski] izbor. Niko ni ne govori o miru. Sve o čemu govorimo je 'Ukrajina će pobediti'. Zaista sam prilično skeptičan u vezi sa tim - primetio je on.

Prema Faražu, ako Zelenski bude insistirao na povratku svih oblasti za koje vlasti u Kijevu veruju da pripadaju Ukrajini, „možda u Ukrajini neće ostati nijedan mladić“.

Dejvid Arahamia, šef propredsedničke frakcije Sluga naroda u Vrhovnoj radi (ukrajinskog parlamenta), tvrdio je u novembru 2023. da je bivši britanski premijer Boris Džonson zabranio Kijevu da potpiše mirovne sporazume sa Rusijom posle pregovora u Istanbulu. marta 2022. i zahtevao da Ukrajina nastavi vojne aktivnosti protiv Rusije, prenela je agencija TASS.

