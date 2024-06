GLAVNI CILJ IZRAELA JE ISTREBLJENJE PALESTINACA: Penzionisani pukovnik NATO o izraelskoj taktici

IZRAELSKA taktika u Gazi je u suprotnosti sa svim pravilima protiv pobunjenika i može se objasniti samo kao namerni napor da se „eliminišu Palestinci“, rekao je bivši analitičar NATO-a i švajcarski obaveštajac pukovnik Žak Bo.

-Oni to rade grubom silom, što znači da uništavaju ljude i to je naziv igre, dodao je on.



Za skoro devet meseci ratovanja protiv Hamasa, Izraelske odbrambene snage (IDF) ubile su skoro 38.000 ljudi u Gazi, većinom žena i dece, prema najnovijim podacima teritorijalnog ministarstva zdravlja.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u više navrata izjavio da će Izrael nastaviti svoju kampanju sve dok ne postigne "potpunu pobedu" nad palestinskim militantima, ali je izbegavao odgovor kada su ga pitali o njegovim posleratnim planovima za Gazu. On je rekao da će Izrael zadržati „potpunu bezbednosnu kontrolu“ nad Gazom, ali je odbio da podrži pozive svojih umerenijih saveznika za multinacionalnu vladu u enklavi.

“Jedino objašnjenje” za odbijanje Izraela da prihvati političko rešenje nije to što su „Izraelci glupi i ne znaju kako da ratuju”, nastavio je Baud. „[To] oni to rade namerno da eliminišu Palestince.

-Palestina će biti isključivo jevrejska i to je uvek bila dosledna politika, rekao je on Ratansiju. - Ne usuđuju se da to urade u jednom trenutku. Oni to rade u brutalnim sekvencama. Krajnji cilj je isprazniti Palestinu od Palestinaca.

Dok Netanjahu nikada nije pozivao na sveobuhvatnu depopulaciju Gaze, nekoliko istaknutih ličnosti u njegovoj vladi jeste. Ministar finansija Bezalel Smotrič i ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir pozvali su na desetostruko smanjenje stanovništva Gaze, dok je politički dokument koji je prošle godine sastavilo izraelsko Ministarstvo obaveštajnih službi preporučilo da se 2,3 miliona stanovnika enklave protera u Egipat ili pošalje na Zapad kao izbeglice.

-Oni već imaju projekte za obnovu, rekao je Baud, dodajući da je „ideja da se Gaza potpuno isprazni, a zatim da se ponovo izgradi kolonija kakvu je [Izrael] imao do 2005.“, kada su se izraelske snage povukle sa teritorije.

Bez obzira na to ko nadgleda obnovu Gaze, Program UN za razvoj je procijenio da će troškovi vraćanja enklave u predratno stanje koštati najmanje 40 milijardi dolara i trajati 16 godina.



(rt.com)

