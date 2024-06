"NEMA VIŠE ZNAČAJ" Ukrajinci dali neočekivanu izjavu o Krimskom mostu

KRIMSKI most više nema značaj sa vojnog stanovišta, prenosi izdanje "Strana.ua" izjavu portparola Mornarice Ukrajine Dmitrija Pletenčuka.

Foto Tanjug/AP

- On se za vojnu logistiku više skoro i ne koristi. Manje od četvrtine ukupnih vojnih zaliha nosi ovaj most - tvrdi on.

Rusija je više puta naglašavala da je Krimski most isključivo civilni objekat.

U noći 17. jula 2023. godine, kijevske vlasti su napale Krimski most sa dva bespilotna plovila. Istražni komitet je pokrenuo krivični postupak po članu "Teroristički akt".

Foto: AP Photo

Eksplozija je oštetila drumski deo mosta, pri čemu je povređena jedna devojčica, a njeni roditelji su poginuli. Most je potpuno obnovljen i pušten u saobraćaj na sve četiri trake 14. oktobra.