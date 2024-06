NAKLON G7 ZA PAPU FRANJU: Poglavar Rimokatoličke crkve prvi put učestvovao na susretu grupe sedam najrazvijenijih

PRVI put u istoriji jedan papa stigao je na Samit G7 i svrstao se među političare.

Papa Franja i Đorđa Meloni, Foto AP

Govorio je o veštačkoj inteligenciji, temi kojom se Vatikan bavi još od 2020, a imao je i deset bilateralnih susreta.

Premijerka Đorđa Meloni je sačekala papu, koji se prvo sastao sa Kristalinom Georgijevom, direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda, a potom i sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim, Francuske Emanuelom Makronom i premijerom Kanade Džastinom Trudoom. Kada je papa ušao u salu, lideri su ustali i svaki ga je pojedinačno pozdravio.

Govorio je potom koliko je veštačka inteligencija (VI) i fascinantan i jeziv instrument, nabrajajući gde se sve može koristiti i koliko uticati na naš način života. Apelovao je da VI ne treba da postane neprijatelj, već da bude u službi ljudi, jer čovek treba da bira i odluči, a ne da mašina to čini za njega. Upozorio je na najmonstruozniju upotrebu za atomsko oružje, istakavši da je to etičko pitanje i stoga zatražio za to posebnu regulativu.

Za papu je to bila i prilika da isplete mrežu veza. Apelovao je da se novac koji se troši na naoružanje uloži za postizanje mira. Stoga je nastavio u popodnevnim satima seriju bilateralnih razgovora sa šest lidera. Izređali su se Vilijam Ruto (Kenija), Narendra Modi (Indija), Džozef Bajden (SAD), Lula da Silva (Brazil), Redžep Tajip Erdogan (Turska) i Abdelmadžid Tebun (Alžir).

Bajden odlutao PREDSEDNIK SAD Džozef Bajden privukao je pažnju kolega na samitu G7 u Italiji kada je usred posmatranja skoka padobranaca krenuo da napušta grupu. Šefa Bele kuće začuđeno su gledale kolege iz sveta, da bi ubrzo premijerka Italije Đorđa Meloni morala da reaguje i povuče ga nazad. (A. V. V.)

Zajednički zaključak pojedinih analitičara je da će "zapamtiti ovog papu kao verskog i moralnog lidera koga i političari pozivaju da interveniše". Njegovo prisustvo na G7 su ocenili kao prekretnicu kojom se "otvara nova era modernosti".

U večernjim satima Samita usvojeni su zaključci i objavljen završni dokument. Potom su svetski lideri prisustvovali koncertu slavnog italijanskog operskog pevača Andrea Bočelija.

Poslednjeg dana G7 slede brojni bilateralni susreti, završna konferencija za medije italijanskog predsedništa G7, sa oproštajnom fotografijom učesnika. Na njoj, međutim, neće biti američkog predsednika, koji je otputovao sinoć. On zbog zamora od angažmana tokom prethodne sedmice nije prisustvovao ni svečanoj večeri prvog dana G7.