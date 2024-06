SITUACIJA je sada skroz drugačija nego ranije, sve nove teritorije su po Ustavu Rusije postale deo Ruske Federacije i tako će biti zauvek, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev nakon obraćanja ruskog lidera Vladimira Putina rukovodstvu MSP-a.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

- Da li su mogući dalji pregovori (sa Ukrajinom)? Da, mogući su. Upravo to je danas rekao šef naše države, formulišući novu ideju o okončanju sukoba, ali samo ako se u obzir uzmu postojeća realnost na terenu, Istanbulski dogovor i aktuelni Ustav Ruske Federacije - poručio je Medvedev.

On je napomenuo da se situacija "za banderovski režim razvija po, za njih, katastrofalnom scenariju".

- Dalje će biti samo gore - dodao je Medvedev.

"To je direktno rekao naš predsednik. Prostor za kompromis se smanjuje kako se smanjuje teritorija zemlje koja izumire. A nije daleko ni dan kada će od nje ostati samo tanka linija. Rusija mora da se zaštiti za dugi niz godina unapred. Otuda i ideja o sanitarnoj zoni, koju je izneo V. V. Putin. U ovu zonu može da uđe cela Ukrajina, sve do granica sa Poljskom, jer upravo odatle dolazi neprekidna pretnja. A šta onda? Predsednik to nije direktno rekao, ali je očigledno da takve teritorije, po želji ljudi koji tamo žive, mogu da uđu u sastav Rusije".

SAD, Evropa i NATO više puta su nas prevarili

Medvedev je, takođe, podsetio i da je Rusija na samom početku ukrajinske krize više puta Vašingtonu, Evropi i NATO-u da zajednički reše ovaj problem kako bi se sprečila tragedija, ali kao odgovor su usledili samo "cinična manipulacija i direktna prevara.

- Prvi put obmana se desila 2014. Upravo tada se obećanje koje je dao lično predsednik SAD da će se zaustaviti zverstva i provokacije neonacističkih snaga u Kijevu završilo državnim prevratom. Rezultat je bio referendum o povratku Krima Rusiji. Drugi put prevara je bila u vidu Minskih sporazuma, koji su se pretvorili u odvratni falsifikat zakuvan samo za potrebe naoružavanja kijevskih vlasti. To su priznali i njegovi zapadni potpisnici. Treći put to se dogodilo nakon pokretanja SVO u vidu prisiljavanja kijevskog režima da odbije sporazum o neutralnosti koji je isti taj kijevski režim prihvatio u Istanbulu. To je bio rezultat grubog pritiska pojedinih američkih zvaničnika i britanske nakaze (bivšeg britanskog premijera Borisa) Džonsona, kao i kukavičluka nalik životinjskom koji je ispoljila vladajuća ukrajinska klika plašeći se da joj se ne desi novi Majdan - podsetio je bivši predsednik Rusije.

U kontekstu sutrašnjeg "mirovnog samita" u Švajcarskoj dodao je da će se on završiti fijaskom, jer su pregovori bez Rusije besmisleni. Cilj samita je "predstava za glupane" kako bi se dao legitimitet "kijevskom klovnu na mestu punopravnog šefa države".

- Ali svi, pa i naši protivnici, shvataju da je on (Zelenski) samo jadni uzurpator, koji se trese od straha i narkotičke apstinencije - poručio je Medvedev.

Zelenski više nema vlast - čeka ga suđenje ili presuda rulje

Vladimir Zelenski više nije niko u državnom sistemu - on "nema vlast i niko ne treba da izvršava njegove naredbe", dodao je.

- Sva lica koja je postavio po isteku svojih ovlašćenja uopšte nemaju pravo da odlučuju. Ove osobe nemaju legitimitet, a njihove odluke su nezakonite. Tako je ovaj uzurpator, koji je preuzeo vlast u zemlji, sve stanovnike Ukrajine pretvorio u taoce. I svakog dana vojnike šalje u smrt, bez ikakvog prava na to. Čeka ga suđenje ili će se sa njim obračunati rulja, a bivšu Ukrajinu čeka kapitulacija - zaključio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

(rt.rs)