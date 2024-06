ZAPADNE zemlje greše kada misle da mogu da se suprotstave Rusiji u slučaju rata, smatra bivši savetnik Pentagona, pukovnik u penziji Daglas Mekgregor.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija/Vikipedija

- Mislim da postoji određena pretpostavka da ćemo udariti na Ruse a oni će biti do te mere uplašeni i šokirani da će se svi razbežati. Ne znam šta ljudi imaju na pameti, ali to neće funkcionisati. Mi za to nismo spremni - rekao je on u intervjuu za Jutjub kanal „Dip dajv“.

On je podsetio da su zapadne vojne rezerve isrpljene u velikoj meri i da nema fabrika za proizvodnju municije i opreme.

- Nemamo remontne kapacitete, zavisimo od malog broja železničkih čvorišta u Nemačkoj i malog broja luka, i ne vidim da ima nekih poboljšanja po tom pitanju, štaviše te luke, kao i aerodromi mogu biti mete napada i biće brzo uništeni - ocenio je on.

Takođe, ne može se reći da unutar NATO postoji ujedinjenost – američka vojska je dosta slaba a i Evropljani se nalaze u lošem položaju, rekao je on i dodao da se tragedija mora izbeći po svaku cenu.

Podsetimo, predsednik Rusije je na sastanku sa urednicima svetskih medija na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu rekao da odgovor na isporuke Ukrajini dalekometnog naoružanja može biti asimetričan.

- Razmišljamo o tome da, ako neko misli da je moguće da se isporučuje takvo oružje u ratnu zonu za napade na našu teritoriju i da nam stvara probleme, zašto onda mi nemamo pravo da svoje oružje iste klase isporučimo u one regione sveta, gde će se izvoditi napadi na vitalne objekte onih zemalja koje to rade protiv Rusije - rekao je Putin.

(Sputnjik)