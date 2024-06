HITNO ISKLJUČENJE STRUJE U UKRAJINI: Prekoračena ograničenja potrošnje zbog stalnih nestašica električne energije

UKRAJINSKI distributer električne energije Ukrenergo naredio je večeras hitno isključenje struje u 12 regiona nakon što su prekoračena ograničenja potrošnje zbog stalnih nestašica električne energije.

Foto: Profimedia

Isključenja su stupila na snagu u 20.40, i to u regionima od Volinja do Lavova na severozapadu do Odese na jugu i Zaporožja na istoku zemlje, prenosi Rojters.

Ukrajinski potrošači su upozoreni prethodno da ograniče potrošnju nakon što su ruski vazdušni udari poslednjih nedelja naneli ozbiljnu štetu proizvodnim kapacitetima zemlje.