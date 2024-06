GORI OVAJ DEO EVROPE, TEMPERATURE DO 44: Toplotni talas stigao do dela Balkana - evo kada će i do regiona

POČETAK juna doneo je istočnom delu Mediterana prvi ozbiljni tropski i vreo talas ove godine.

Vrela vazdušna masa zahvatila je područje od Grčke, preko Turske, do Kipra i uslovljava i 10 stepeni više temperature od proseka, a očekuju se skoro i rekordne vrednosti za ovo doba godine, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Jezgro vrelog vazduha nalazi se na jugu Turske i na Kipru. Temperature prelaze i 40 °C, a najtoplije će biti na jugu Turske, pa se tako u priobalnom gradu Antaliji očekuje do čak 44 °C.

Na Kipru će najvrelije biti u centralnom delu ostrva, odnosno u glavnom gradu Nikoziji, uz temperature do 43 °C, dok će malo "prijatnije" biti u priobalnim predelima ostrva, uz temperature od 36 do 40 °C.

Kada je reč o drugim predelima Turske, takođe se očekuje veoma toplo vreme, uz temperature u centralnim predelima i u Ankari od 30 do 35 °C, dok će najugodnije i najprijatnije biti na crnomorskoj obali i u Istanbulu i to zahvaljujući rashlađujućem uticaju vode, a maksimalne temperature biće do 27-28 °C.

Vrela vazdušna masa stigla je i do juga i jugoistoka Balkanskog poluostrva i do Grčke, juga i jugoistoka Bugarske i do jugoistoka Makedonije, uz temperature do 35 °C, a širom Grčke i iznad 35 °C. Najvrelije će biti na jugoistoku Grčke i u Atini, uz temperature do 39-40 °C i na Kritu, do 37 °C. Ugodnije će biti na severu Grčke i u Solunu, uz temperature od 30 do 35 °C, a najugodnije na ostrvima, zbog rashlađujućeg uticaja vode, uz temperature ispod 30 °C.

Kada je reč o našem regionu, stići će za vikend, pa će krajem ove i početkom sledeće sedmice biti veoma toplo, uz temperature i iznad 35 °C, uz vedro vreme.

Istovremeno, sever i zapad Evrope i oblast Alpa već danima se nalaze pod uticajem osetno hladnije vazdušne mase i kišovitog vremena, uz temperature u oblasti Alpa i na zapadu Skandinavije od 10 do 15 °C. U višim predelima Alpa padao je sneg, uz temperature ispod 0 °C, a snežna granica spustila se na 2000 metara nadmorske visine. Prava zimska oluja pogodila je predele Alpa iznad 2500 metara, pa je u pograničnom delu Nemačke i Austrije palo i više od jednog metra snega.

Sneg je paralisao ove predele, a turističkim centrima doneo ugođaj kao usred zime.

Inače, sneg u višim predelima Alpa redovna je pojava.

Dakle, kao što se može videti, nad Evropom se ovih dana nalaze dve veoma izražene, potpuno suprotne vazdušne mase, vrela sa jugoistoka i hladna sa severozapada. Granični deo razdvajanja ovih vazdušnih masa je nad našim područjem, Panonskom nizijom, centralnom Evropom, istočnim predelima Alpa i nad severnim delom Jadrana, što dovodi do razvoja snažnih grmljavinskih i superćelijskih oluja.

Snažne superćelijske oluje prethodnih dana pogodile su Hrvatsku, Bosnu, Mađarsku i sever Srbije i nanele i veliku štetu, poljoprivrednim i ratarskim kulturama, ali čak i objektima.

Dobra vest je da ove predele od sutra očekuje stabilizacija vremena i porast vazdušnog pritiska, što će doneti vedro vreme, a prema kraju ove sedmice i priliv vrele vazdušne mase sa istoka Mediterana.

Inače, vrela vazdušna masa nad istokom Mediterana zadržaće se i u narednom periodu, uz temperature iznad 40 °C, da bi tek za vikend opale u najvrelijim predelima ispod 40 °C, ali bi se zadržale iznad 35 °C.

Vedro vreme praćeno je i ekstremno visokom vrednostima UV zračenja, uz vrednosti indeksa i do 11, pa za svega nekoliko minuta mogu nastati opekotine bez adekvatne zaštite.

Sve toplije je i Sredozemno more na istoku Mediterana, uz temperature na jugu Turske i oko Kipra od 23 do 25 °C, a u Grčkoj od 20 do 23 °C.

