HANTER NA SUDU, DŽO NA ISPITU: U Delaveru počelo suđenje Bajdenovom sinu, usred kampanje za predsedničke izbore

Proces je i pre početka dobio epitet istorijski, jer je Bajdenov naslednik prvo dete jednog predsednika SAD na funkciji protiv kog je pokrenut krivični postupak. Hanter se ranije po svim tačkama optužnice koje mu se stavljaju na teret izjasnio da nije kriv. Očekuje se da će suđenje trajati do dve nedelje, dok Bajdenu, ukoliko bude osuđen, preti kazna od maksimalnih 25 godina zatvora.

Proces protiv Bajdenovog sina dolazi usred kampanje za predsedničke izbore 5. novembra. Analitičari ocenjuju da Džou, predsedničkom kandidatu demokrata koji se bori za drugi mandat, nikako naruku ne ide Hanterovo suđenje, naročito jer bi moglo dodatno da mu odvuče birače. Ankete zasad predviđaju pobedu njegovom protivkandidatu i bivšem stanaru Bele kuće Donaldu Trampu.

Hanter je juče u sud došao u pratnji supruge Melise Koen Bajden. Da pruži podršku sinu u sudnicu je stigla i prva dama Džil Bajden.

Optužnicu protiv Hantera lane je podiglo američko ministarstvo pravde, dok slučaj vodi specijani tužilac Dejvid Vajs, koga je, 2018, na mesto glavnog federalnog tužioca u Delaveru imenovao Tramp, kao tadašnji predsednik SAD. Državni tužilac Merik Garland Vajsu je dao status specijalnog tužioca prošle godine, pošto su propali pregovori o Hanterovom priznanju krivice. Vajs je od pokretanja istrage protiv Bajdenovog sina 2019. nadgledao proces, fokusirajući se, u početku, na potencijalna kršenja zakona o porezima i pranju novca u poslovima u inostranstvu.

Tramp: Spreman sam da idem u zatvor

BIVŠI predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u intervjuu za Foks njuz da je spreman da ide u zatvor, ili u kućni pritvor, ukoliko sud donese takvu odluku, pošto je prošle nedelje osuđen po svim tačkama optužnice za falsifikovanje poslovnih papira. "Pre neki dan sam čuo jednog od mojih advokata kako na TV izjavljuje: 'Ne želite to da uradite predsedniku'. Rekao sam: 'Ne molimo ni za šta'. Mislim da javnost to ne bi tolerisala. Nisam siguran da bi javnost to podržala", rekao je Tramp.