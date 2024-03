KAO DA NEMAJU DOVOLJNO MUKE: Snažan vetar napravio još goru situaciju sa požarima koji danima besne Amerikom (FOTO)

SNAŽNI vetrovi na severu američke savezne države Taksas dodatno su razbuktali šumske požare i doveli do evakuacije grada Panhendla, uprkos naporima vatrogasne avijacije da hemijskim sredstvima za usporavanje širenja vatre zaustave najveću vatrenu stihiju u istoriji ove države.

U nedelju po podne, požar nazvan "Smoukhaus Krik" bio je 15 odsto suzbijen, a dva druga požara su suzbijena najmanje 60 odsto, prenosi AP.

Lokalne vlasti nisu saopštile šta je izazvalo požar, ali su jak vetar, suva trava i neuobičajeno toplo vreme pogodovali širenju vatrene stihije. U više požara na ugroženom području Teksasa uništeno je više od 4.900 kvadratnih kilometara zemljišta u ruralnim oblastima koje okružuju Amarilo.

Najveći požar "Smouk Krik" zahvatio je skoro 4.400 kvadratnih kilometara i proširio se i na susednu državu Oklahoma.

Američki sekretar za unutrašnju bezbednost Alehandro Majorkas izjavio je u nedelju da je savezna vlada izdvojila sredstva, opremu i osoblje za pomoć u borbi protiv požara, ali je i upozorio da bi moglo doći do ekstremnijih vremenskih uslova.

- Izgorelo je više od milion hektara i to tokom zimskog preioda. Ovo je najveći požar u istoriji Teksasa. Mi, kao država, ali i ceo svet, moramo da budemo spremni za sve veće efekte ekstremnih vremenskih uslova izazvanih klimatskim promenama. To je izuzetan fenomen koji će se manifestovati u danima koji dolaze, ali za to moramo da se pripremimo već sada - rekao je Majorkas za Si-En-En.

