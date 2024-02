TAKER KARLSON: Pre intervjua s Putinom pratile su me američke specijalne službe

AMERIČKI novinar Taker Karlson izjavio je da ga je pre intervjua sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom pratila Agencija za nacionalnu bezbednost SAD.

-Pozvao me je novinar “Njujork tajmsa”, mog prijatelja je pozvao drugi reporter tog lista, pitali su kada će biti intervju s Putinom. Oni to nisu mogli da znaju, nikome o tome nisam govorio, ni supruzi, ni producentu, ni deci … Očigledno su to ponovo uradili, curenje informacija je bilo preko “Njujork tajmsa” da bi se osujetio intervju“, rekao je Karlson za „Beljz“.

Prema njegovim rečima, priprema intervjua trajala je oko dve godine. Moskva, koja se saglasila sa intervjuom, upozorila je da će on biti otkazan ako vest o tome procuri.

Karlson je uveren da da ga je pratila Agencija za nacionalnu bezbednost SAD.

Intervju sa Putinom objavljen je 9. februara. Na društvenoj mreži „Iks“ intervju je imao više od 200 miliona pregleda.

