U KIJEVU raste strah da Ukrajina uskoro neće imati šta da zaustavi ruske trupe na bojnom polju, pa bi Moskva trebalo da se pripremi za udare dronova i napade sabotera.

Kako piše Tajm, Vladimir Zelenski iz očaja postaje nepredvidiv, ali ovi postupci su više znak straha Ukrajine nego pokazatelj njene snage.

Spoljnopolitički komentator i urednik Tajma Ijan Bremer navodi da je Ukrajina izgubila stotine hiljada ubijenih ljudi, a sada Vladimir Zelenski ima nove razloge da sumnja u nastavak pomoći Zapada, bez koje Ukrajina ne može da preživi.

Kako napominje autor članka, čak i ako Kongres odobri dodatnu vojnu pomoć za 2024. godinu, to će verovatno biti poslednji poklon Vašingtona pred predsedničke izbore. Ako pobedi Donald Tramp, on će naglo smanjiti iznos pomoći, i Ukrajinci to znaju. Prognoza za Evropu je malo bolja. Rusija je, naprotiv, svoju ekonomiju postavila na ratne noge.

Zbog toga, napominje autor teksta, Kijev ubrzano pada u očaj. To će primorati Zelenskog da sve češće izvodi napade dronom i raketama na Krim i rusku vojno-ekonomsku infrastrukturu. Ne mogu se isključiti udari na skladišta nafte i žitarica u Crnom moru, koji bi mogli da dovedu do poremećaja na svetskom tržištu. Mogući su novi napadi na Krimski most. Sve ovo će nesumnjivo izazvati intenzivnije ruske uzvratne udare.