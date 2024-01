KOMANDANT ODUŠEVLJEN - RUSI DOBILI NOVE TENKOVE: Modernizovani T-80BVM stigli na ukrajinski front

MODERNIZOVANI tenkovi T-80BVM prvi put su ušli u jedinice Oružanih snaga Rusije na zaporoškom pravcu, saopštio je novinarima komandant tenkovske jedinice ruskih snaga.

Foto: profimedia

On je objasnio da ovo vozilo ima niz novih i poboljšanih karakteristika koje ga čine veoma efikasnim na bojnom polju. Tenk je opremljen novim sistemom veze koji obezbeđuje pouzdan signal na udaljenosti do deset kilometara, poboljšanom zaštitom i nizom drugih inovacija.

- Dobili smo suštinski novo vozilo. Vozilo ima fundamentalno novi sistem veze... ne gasi se, radi odlično, zvuk mu je kvalitetan, jasan, nema smetnji. Vozilo ima i potpuno novi sistem zaštite - ispričao je komandant.

On je napomenuo da su na tenk ugrađeni dodatni moduli oklopne zaštite koji mogu da izdrže udare FPV dronova i protivtenkovskih raketa. Pouzdanost i mobilnost novog tenka T-80BVM takođe su prednosti u odnosu na druge tenkove, kao što je „leopard“.

Foto: profimedia

- Pretpostavimo, "leopardi" se zaglavljuju u blatu, oni stalno tonu, mi gledamo iz koptera dok ih izvlače. Naše vozilo ima motor na gasnu turbinu, ne boji se ni prljavštine ni bljuzgavice, preleće sve rupe. To je razlika, to omogućava našim tenkovskim jedinicama da deluju po svakom vremenu, podržavaju pešadiju i rade na neprijateljskim rovovima i zemunicama bez usporavanja - naglasio je on.

(Sputnjik)