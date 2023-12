NA lokaciji u blizini Hersona, otprilike 25 km od linije fronta, radarska jedinica ukrajinskog sistema protivvazdušne odbrane IRIS-T — deo opreme koji je dopremljen iz Berlina u Kijev — navodno je pogođen i verovatno teško oštećen od ruskih navođenih bombi.

Ova informacija nam dolazi putem objave nemačkog novinara Juliana Repkea iz Bilda, koja se deli na društvenoj platformi koja se obično naziva Iks [Tvitter].

Repke tvrdi da je razorna bomba (planirajuća) došla iz mlaznog aviona. On ukazuje na problem gospodinu Olafu Šolcu, rekavši: „Ovo je srž stvari. Ako Ukrajini isporučite IRIS-T i Patriot, a ne opremite Ukrajinu oružjem ili (date) zeleno svetlo za napad na baze ruskih ratnih aviona, to neće dovesti Ukrajinu u poziciju da pobedi. U najboljem slučaju, to samo produžava vreme dok ne dožive potencijalni poraz."

Štaviše, Repke insistira da opkoljena IRIS-T radarska jedinica nije bila puki „gumeni mamac“ ili „lutka“. On to pojašnjava u odgovoru na upit o tome da li je standardna procedura za ukrajinske oružane snage da postavljaju radarsku bateriju na otvoreno. Repkeov odgovor je konačan: „Ne, to nije standardni protokol i sasvim sigurno nije lutka“, tvrdi on.

Repke, u svojoj analizi desetkovanog radarskog sistema IRIS-T, karakteriše ga kao jedan od tri. Zaista, Nemačka je do sada isporučila tri takva sistema, sa dodatnih šest predviđenih u narednim mesecima.

Istina, Ukrajina je imala dva sistema do 28. decembra. Na Tvitter nalogu The Ukraine Weapons Tracker u avgustu je prikazan video snimak ruskih snaga kako ruše ukrajinski prvi IRIS-T SLM sistem protivvazdušne odbrane uz pomoć municije Lancet-3. Međutim, ove informacije nisu potvrđene kao stvarne i tražene. Razlog – na snimku se jasno vidi kako ruski dron Lancet udara u mamac IRIS-T, najverovatnije drveni.

Prema informacijama koje je nemačko Ministarstvo odbrane objavilo u avgustu, ukrajinska vojska je imala u rukama samo dva IRIS-T SLM, zajedno sa radarom za vazdušno osmatranje TRML-4D. Čini se da Ukrajina trenutno još jednom poseduje dva sistema IRIS-T, ali se treći očigledno neće koristiti još dugo dok se ne isporuči novi radar ili ne popravi onaj uništeni 28. decembra.

BLIZU FRONTA

Neko bi se mogao zapitati zašto su ukrajinske oružane snage postavile svoju odbranu IRIS-T na videlo. Postoji jednostavno objašnjenje: s obzirom na domet IRIS-T, on mora biti pozicioniran blizu linije fronta - 25 km udaljen da budemo precizni.

Ovim pozicioniranjem, IRIS-T postaje očigledna meta ruskih snaga, koje bi nesumnjivo imale za cilj da ga onesposobe koristeći sve resurse koji su im na raspolaganju. Ovo uključuje vazdušno navođene rakete, antiradarske rakete, rakete Kinžal, balističke rakete Iskander i krstareće rakete.

Štaviše, ove bombe, sa svojim dalekometnim i sofisticiranim navigacionim sistemima, predstavljaju veliki novi izazov za Ukrajinu. Oleg Katkov, glavni urednik Defens ekspresa, osvetlio je ovu pretnju tokom intervjua za HB.

On je ilustrovao: „Ove bombe poseduju superiorne aerodinamičke osobine i mogu da klize na značajnoj udaljenosti. Iako bi obična bomba hipotetički mogla da pređe desetine kilometara, nedostaje joj preciznost da precizno pogodi metu. Nasuprot tome, priključci za krila kliznih bombi omogućavaju im da prošire svoj domet — od oslobađanja do udara — koristeći navigacione sisteme za korekciju. Obično se koriste ili satelitska i inercijalna navigacija ili samo metode satelitske navigacije."



(Bojko Nikolov)

