ZELENSKI U NIKAD GOROJ SITUACIJI: Vojska gotovo podeljena u dva tabora, kontrola nad celukopnom armijom otežana

DOK predsednik Vladimir Zelenski uverava Ukrajince u pobedu, poverenje javnosti u njega opada, zapadni saveznici povlače kočnicu i prestaju da šalju vojnu pomoć, a sukob sa vojnim vrhom preti da degradira sposobnost izvođenja vojnih operacija.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/Volodimir Zelensьkiй/Profimedia/Gugl mape printskrin

Američki republikanci u Kongresu blokirali su paket pomoći koji je trebalo da podigne moral ukrajinskih vojnika i pomeri kontraofanzivu, koja je dolaskom jesenjih kiša i niskih temperatura zaglavila u blatu, sa mrtve tačke. Kako se zima približava, Kijevu će biti sve teže da probije ruske odbrambene linije ojačane minskim poljima, nadzemnim preprekama i protivtenkovskim rovovima. Istovremeno, Ukrajinci će morati da preusmere deo svojih snaga na odbranu, dok Rusija pojačava vazdušne napade na ukrajinske gradove i vitalnu energetsku infrastrukturu.

Rat u Gazi skrenuo je pažnju međunarodne zajednice sa Ukrajine. Ali gubitak fokusa nije se dogodio preko noći, sa Hamasovim napadom na Izrael. Strpljenje Amerikanaca je sve tanje, pošto je postalo jasno da ukrajinska kontraofanziva nije dala očekivane rezultate, a linije fronta izgledaju gotovo identično kao pre godinu dana. Vašington nije oklevao da upre prstom u Zelenskog, jasno stavljajući do znanja da nije zadovoljan pravcem u kom se kontraofanziva kretala.

Američki zvaničnici su nedavno u američkim medijima otkrili da su Ukrajincima savetovali da koncentrišu svoje snage na jedan strateški cilj, a to je masivan napad preko područja pod ruskom kontrolom do Azovskog mora, koji bi presekao kopneni most od Rusije do Krima. Međutim, Ukrajinci su odlučili da izaberu drugu strategiju i krenu u napade duž cele linije fronta, tražeći slabe tačke ruske odbrane. Ubrzo je postalo jasno da to nije bila dobra odluka i da je došlo do ćorsokaka.

To je dovelo do trvenja unutar ukrajinskog vojnog i političkog vrha. Neslaganje je toliko duboko da se Zelenski i glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni ne mogu složiti ni oko samog opisa rata. Zalužni trenutno stanje na terenu naziva „zastojem” i nagoveštava da pobeda nije iza ugla. S druge strane, Zelenski je optimističan kao i uvek i nastavlja da tvrdi da će Ruse oterati iz cele Ukrajine. U razgovoru za ukrajinsko pravosuđe, ukrajinski vojni izvori rekli su da je Zelenski zaobilazio generala Zalužnog da bi razgovarao direktno sa komandantima oružanih snaga.

- Stiče se utisak da je Zelenski podelio oružane snage u dve grupe: „dobru“ kojom komanduje Sirski (komandant kopnenih snaga Oleksandr Sirski) i „lošu“ kojom komanduje Zalužni. To u velikoj meri demotiviše glavnokomandujućeg i, što je najvažnije, sprečava ga da komanduje celom vojskom - rekao je izvor blizak Zalužnom.

Petogodišnji mandat Zelenskog ističe na proleće, ali izbori gotovo sigurno neće biti održani pre kraja rata, pošto je više od 15 odsto teritorije Ukrajine pod vojnom okupacijom, a milioni ljudi u izbeglištvu. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da poverenje u Zelenskog počinje da opada. Interna anketa sprovedena sredinom novembra, kojoj je The Econimist imao uvid, pokazuje da je poverenje u predsednika Zelenskog palo na 32%, upola manje od Zalužnog (70%). Šef ukrajinske obaveštajne službe Kirilo Budanov takođe ima veći rejting od ukrajinskog predsednika (45 odsto).

Ista anketa pokazuje da Zelenski rizikuje da izgubi predsedničke izbore ako se sukobi sa vrhovnim komandantom. Zalužni do sada nije iskazivao političke ambicije, ali to ne znači da ne predstavlja pretnju ukrajinskom predsedniku. Prema istraživanju Centra Razumko u septembru, oko 75% ispitanika je izrazilo određeni nivo poverenja u Zelenskog (oko 38% je reklo da u potpunosti veruje predsedniku). Istovremeno, nivo poverenja u oružane snage ostaje na najvišem nivou – veruje im 93 odsto Ukrajinaca.

Osim Zalužnog, Zelenskom probleme stvaraju i druge političke ličnosti. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko , nakon skoro dve godine uzdržavanja od direktnih kritika rukovodstva, nedavno je izjavio da se Zelenski pretvara u autokratu. Bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko optužio je Zelenskog da mu je poništio dozvolu da putuje u Poljsku kako bi pomogao u pregovorima o prekidu blokade vozača kamiona, a zatim u SAD da lobira za podršku ukrajinskim ratnim naporima, tvrdeći da je to politička odluka.

Ruski predsednik Vladimir Putin već je stavio do znanja da se sprema za dugotrajni rat i najavio da će izdvojiti 100 milijardi dolara za sledeću godinu isključivo za ratne napore i regrutovati još 170.000 ljudi. Istovremeno, Ukrajina, koja se u velikoj meri oslanjala na pomoć svojih saveznika protiv mnogo veće ruske vojske, ima sve manje opcija. Američki Senat blokirao je zahtev Bele kuće da se Ukrajini dodeli oko 60 milijardi dolara pomoći, a postoji opasnost da Kijev ostane bez 50 milijardi evra iz Evropske unije, pošto je mađarski premijer Viktor Orban zapretio da će staviti veto na budžet.

Francuski predsednik Emanuel Makron ugostio je Orbana u četvrtak u Parizu, pokušavajući da postigne diplomatski kompromis uoči samita u Briselu.

(Jutarnji list)