"IZNENAĐEN SAM TAKVIM POTEZOM": Alkaraz posle Đokovićevog povlačenja sa Rolan Garosa

Španski teniser Karlos Alkaraz bio je iznenađen odlukom Novaka Đokovića da se povuče sa Rolan Garosa.

Srpski teniser Novak Đoković je odlučio da odustane od daljeg takmičenja zbog naprsnuća meniskusa, pa je u polufinale, bez borbe, prošao Kasper Rud.

- Bio sam iznenađen što se povukao sa turnira nakon što sam gledao meč juče. Završio je igrajući sjajan tenis. Apriori, nije osećao bol na kraju meča. Bilo je iznenađenje što se povukao, ali dogovorio se sa timom i doktorom. Tenis je takav, morate da se suočite sa tim. To što nemate Đokovića na turniru, malo je frustrirajuće za navijače - rekao je Alkaraz.

Španski teniser nije znao ozbiljnost Novakove povrede, ali se nada da će se brzo oporaviti i vratiti na teren.

- Video sam da je povreda meniskusa, nisam znao koliko je ozbiljna povreda, ako mi kažete da postoji ruptura. Nisam lekar niti znam koliko dugo će biti van terena. Rupture nikada nisu dobre vesti. Sve što mogu da kažem sada je da se nadam da će brzo da se oporavi. Pokazao je mnogo puta da se vraća mnogo jači posle povreda i da to radi brzo. Želim mu da se što pre oporavi i vrati na teren. Da svi možemo da uživamo u njegovom tenisu - rekao je Alkaraz.

Alkarazov naredni rival biće italijanski teniser Janik Siner, koji je eliminisao Grigora Dimitrova.

- Morate da trčite kao na maratonu. Mislim da nema ništa loše u svojoj igri. Sve što radi, radi perfektno. Način na koji udara lopticu, to radi jako dobro, gura vas do limita na svakoj loptici. Ja to volim, volim takve mečeve, prethodni susreti koje smo igrali su bili takvi i volim to, volim da tražim rešenja, kao što sam to radio ranije, pronalazio sam način da ga dovedem u problem. To je dobro za tenis - rekao je Alkaraz.

