VUČIĆ O VELIKOM SRPSKOM SABORU: Biće to velika manifestacija, doći će oko 10.000 ljudi iz Republike Srpske

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na RTS-u, osvrnuo se na organizaciju Velikog srpskog sabora.

Foto: RTS printskrin

- U narednih mesec dana očekujem da se vidim i sa Makronom i sa Sisijem. U toku je organizacija Velikog srpskog sabora. Biće to velika manifestacija, mislimo da će doći oko 10.000 ljudi iz Republike Srpske. Danas sam saznao da su oni koji su vodili kampanju za Rezolucije, računali su na 115 glasova, objektivnih 120 "za". I pred tim su išli pred velike zemlje, posebno islamske. Naravno to se nije dogodilo, potcenili su Srbiju i nisu razumeli ugled Srbije - rekao je on.