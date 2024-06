"ŠOKIRAN SAM, NOVAK TO NIKADA NE RADI": Cicipas nije mogao da poveruje da Đokovića nema u Parizu (VIDEO)

Grčki teniser Stefanos Cicipas nije mogao da poveruje da se Novak Đoković povukao sa Rolan Garosa. Posvetio je čak tome posebnu pažnju nakon što ga je Karlos Alkaraz sa 6:3, 7:6 (3), 6:4 eliminisao sa drugog grend slema u sezoni.

Foto: Profimedia

Grčki teniser je još jednom zaustavljen od Alkaraza (šesti poraz u karijeri, bez pobede protiv Španca) i to opet na Rolan Garosu i opet u četvrtfinalu. Opet je bilo i 3-0 u setovima. Istorija se ponovila u Parizu.

FOTO: Tanjug/AP

Istakao je Cicipas šta mu to posebno smeta kada igra protiv Španca i istakao da mu se to ne dešava kada igra sa ostalim igračima.

- Verujem da je kvalitet mojih udaraca među najboljima na turu. Kada god igram sa Karlosom, njegov kvalitet udaraca je takav kakav ne dobijam od drugih protivnika. To me iritira, tačnije pravi mi problem. Udarci su duboki, imaju mnogo top spina. Nisam uspevao da nađem odgovor. Jače udara od mene, ali nalazi konstruktivan način da nađe poene. Protiv njega kao da nema veze šta radim, da udaram jače, rekao bih da to ne bi imalo uticaj. Stiže loptice koje mislite da ne može da vrati, promašio sam nekoliko smečeva, to su udarci koje inače nisam promašivao na turniru. Moram da prođem kroz tu mentalnu barijeru. Kao neke vudu stvari, nisam mogao da pošaljem lopticu tamo gde sam hteo -rekao je Cicipas.

Posebno se šokirao kada je čuo da se Đoković povukao sa turnira. Jednostavno tako nešto se baš, baš retko dešava.

- Naravno da sam bio šokiran, nikada ne vidite Novaka da se povlači sa turnira. Morao sam da se pripremam za svoj meč. Nisam mnogo razmišljao o tome. Video sam protiv Serundola da je povređen, vratio se u tom meču, ima sjajnu veštinu da se takmiči na tom nivou i to povređen i da pobedi. Možda to pomogne nekim drugim igračima, da otvori prostor za nekoga da osvoji grend slem titulu - rekao je Cicipas.

BONUS VIDEO "ĐOKOVIĆ MOŽE DA IGRA JOŠ 2-3 GODINE": Goran Ivanišević o Novaku i budućim planovima

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.