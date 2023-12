"SAMO SUVERENA I JAKA DRŽAVA MOŽE OPSTATI" Putin: Ima zemalja koje ne podležu pritiscima i škrgutanju zubima sa Zapada

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin se obratio na investicionom forumu "Rusija zove!". On je istakao da se Rusija zalaže za realan demokratski model razvoja globalne ekonomije.

Foto: Tanjug/AP

- Želimo da formiramo nov, pravi demokratski model, gde će zaista biti zastupljena stvarna i poštena konkurencija među svim učesnicima u ekonomskim aktivnostima - naglasio je ruski lider.

On je u uvodnom govoru kazao da se u globalnom sistemu međunarodnih odnosa dešavaju nepovratne promene, pojavljuje se multipolaran model, istakavši da Sjedinjene Američke Države eksploatišu čak i saveznike i druge učesnike u ekonomskoj delatnosti.



Zapad pokušava da veštački održava rast „globalne periferije“, koju su navikli da koriste kao koloniju, ocenio je predsednik Rusije.

- Elite zapadnih zemalja, one koje su se našle na vrhu ovog procesa, pokušavaju da ga uspore, veštački obuzdaju rast, kako smatraju, na globalnoj periferiji koju su navikli da eksploatišu, iskorišćavaju kao resurs, kao izvor rente, jednostavno kao koloniju - naglasio je ruski lider.

U svetu je otpočela nova era kardinalnih promena, u kojoj samo suverena i jaka država može opstati, poručio je Putin.

Zapad ruši sistem ekonomskih odnosa

Ruski lider je takođe naveo da dejstva Zapada ruše sistem finansijskih, trgovinskih i ekonomskih odnosa koji se gradio decenijama i u čijem građenju je učestvovao i sam Zapad.



- Eto tako sada izgleda konkurencija u svetu zasnovanom na pravilima. Kome su potrebna takva pravila? - upitao je ruski predsednik.

Prema njegovim rečima globalni sistem ekonomskih odnosa prolazi kroz fazu fundamentalnih i nepovratnih promena povezanih sa činjenicom da se dosadašnji model globalizacije zamenjuje multipolarnim modelom.

- Prema ekspertima, u narednim godinama to će dovesti do prave revolucije koja će konačno potkopati monopol velikih zapadnih banaka. A i one same, kao što već vidimo, nisu u najboljem stanju. Bar neke od njih, to je sigurno - ocenio je Putin.

Rusija ispred svih država EU po tempu razvoja

Predsednik Rusije je primetio da je finansijski sistem koji se zasniva na prevlasti dolara i evra, kao i plaćanje isključivo preko zapadnih banaka i SVIFT sistema diskreditovan.

- Njegovo mesto danas uspešno zauzimaju obračuni u nacionalnim valutama - istakao je on.



- Ali zemlja praktično nije ni primetila prelazak na nacionalni platni sistem - rekao je Putin.

Takođe je konstatovao da po tempu rasta Rusija prestiže sve države EU, a izraz „Rusija-benzinska pumpa“ više ne može da se primenjuje na zemlje.

Nikome neće poći za rukom da uspori razvoj Rusije, istakao je ruski predsednik.

Ima zemalja koje ne podležu pritisku Zapada

Kako je naveo, jedan broj zemalja ne podleže pritiscima i škrgutanju zubima sa Zapada i brani svoje nacionalne interese.

- Uprkos svakakvim spoljnim pritiscima, škrgutanju zubima, kucanju po stolu, šaputanju na uvo, postoje ljudi, lideri država, pritom moćnih država, koji ne podležu ovom (zapadnom) pritisku i rukovode se prvenstveno sopstvenim nacionalnim interesima - naglasio je Putin.

Mnoge strane kompanije, uprkos pritisku svojih činovnika, žele da posluju u Rusiji, samo su jednostavno promenile naziv, ocenio je Putin i dodao da slobodno mogu da rade i da Rusija to podržava.

Moskva spremna za saradnju sa Pekingom

Prema rečima ruskog predsednika, Rusija je spremna da sarađuje sa Kinom u svim oblastima, uključujući vojne tehnologije.

On je istakao da se odnosi dve zemlje razvijaju efikasno u najvećoj meri i da će robna razmena ove godine premašiti 200 milijardi dolara.

Prvi put forum je održan 2009. godine. Ove godine glavna tema foruma je "Život bez globalizacije, objedinjujući suverene ekonomije".

Učestvuju predstavnici ruskih vlasti, ruskog biznisa, investitori iz Turske, Kine, Indije, afričkih država, Persijskog zaliva, Bliskog istoka, Azije i drugim zemljama sa kojima Rusija razvija saradnju.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SUSRET O KOME SE PRIČA: Putin pokazuje Kim Džong Unu nove objekte na kosmodromu "Vostočni"