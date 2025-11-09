IZVISILI I HRVATI: Isporuka američkog oružja Ukrajini obustavljena
EMBARGO američke vlade, koji je sada u svom 40. danu, zaustavio je izvoz američkog oružja saveznicima NATO-a i Ukrajini u vrednosti od preko 5 milijardi dolara.
To je samo još jedan u nizu primera ozbiljnih posledica obustavljanja rada federalnih institucija, piše Aksios .
- Ovo zapravo šteti i našim saveznicima i partnerima i američkoj industriji prilikom isporuke mnogih od ovih kritičnih kapaciteta u inostranstvo - rekao je visoki zvaničnik Stejt departmenta za Aksios.
Prema rečima zvaničnika, pogođene su isporuke oružja saveznicima poput Danske, Hrvatske i Poljske, a blokirana oprema uključuje rakete AMRAAM, borbene sisteme Aegis i sisteme HIMARS. Iako konačna destinacija celokupnog izvoza nije navedena, prodaja oružja saveznicima NATO-a se često kasnije preusmerava kao pomoć Ukrajini.
Predstojeće transakcije uključuju i direktnu prodaju oružja od strane vlade SAD i izdavanje licenci privatnim američkim odbrambenim kompanijama za izvoz. U normalnim okolnostima, proces odobravanja za takvu prodaju bio bi rutinski i jednostavan.
- Demokrate zaustavljaju prodaju ključnog oružja, uključujući i našim saveznicima u NATO-u, što šteti američkoj industrijskoj bazi i ugrožava bezbednost nas i naših partnera - rekao je portparol Stejt departmenta u saopštenju za Aksios.
