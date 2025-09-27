BUKNUO POŽAR U POŽEGI: Luksuzni automobili u plamenu - vatrogasci pokušavaju da spasu ostala vozila
U GARAŽI u Alagincima kod Požege došlo je do požara u garaži jedne kompanije, a vatra je zahvatila i nekoliko luksuznih automobila.
Oko 6:30 sati jutros Požegusu probudile vatrogasne sirene, dok se iznad severnog dela grada uzdizao gust, crni dim. Prema informacijama iz OKC-a PU požeško-slavonske, požar je izbio u garaži u Alagincima.
Vatra je zahvatila i uništila nekoliko luksuznih automobila u vlasništvu jedne kompanije, prenosi Požega.eu.
Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne jedinice Grada Požege, a gašenje je i dalje u toku. Kako bi se spasila vozila koja plamen još nije u potpunosti zahvatio, koriste se viljuškari.
(Večernji.hr)
Preporučujemo
IZGORELA KUĆA JALE BRATA: Oglasila se policija
26. 09. 2025. u 14:15
ŽENA STRADALA U POŽARU: Vatrena stihija na teritoriji Vrnjačke Banje
24. 09. 2025. u 18:48
VATRENA STIHIJA PROGUTALA KUĆU: Veliki požar u Valjevu
24. 09. 2025. u 09:35
PLAMEN PROGUTAO I STAN HASANA DUDIĆA: Žena (70) svećom izazvala požar u Ustaničkoj ulici
22. 09. 2025. u 08:04
PUTIN IMA PREDLOG ZA KRAJ RATA, PODRŽAVA GA I AMERIKA! Oglasio se Lukašenko posle sastanka sa ruskim predsednikom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi da će Kremlj uskoro izaći sa „vrlo dobrim predlogom“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako tvrdi, u velikoj meri podržavaju i Sjedinjene Države.
26. 09. 2025. u 20:19
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)