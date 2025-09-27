BUKNUO POŽAR U POŽEGI: Luksuzni automobili u plamenu - vatrogasci pokušavaju da spasu ostala vozila

U GARAŽI u Alagincima kod Požege došlo je do požara u garaži jedne kompanije, a vatra je zahvatila i nekoliko luksuznih automobila.

Foto: Novosti

Oko 6:30 sati jutros Požegusu probudile vatrogasne sirene, dok se iznad severnog dela grada uzdizao gust, crni dim. Prema informacijama iz OKC-a PU požeško-slavonske, požar je izbio u garaži u Alagincima.

Vatra je zahvatila i uništila nekoliko luksuznih automobila u vlasništvu jedne kompanije, prenosi Požega.eu.

Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne jedinice Grada Požege, a gašenje je i dalje u toku. Kako bi se spasila vozila koja plamen još nije u potpunosti zahvatio, koriste se viljuškari.

(Večernji.hr)