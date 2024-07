NEVEROVATNA PREVARA TRESE ALBANIJU: Lažna unuka Edija Rame digla na noge i ambasadu SAD-a

ALBANSKA policija uhapsila je mladića koji ima 20 godina, osumnjičenog da je, predstavljajući se kao unuka albanskog premijera pokrenuo prevaru u koju je uvukao Ministarstvo prosvete i druge obrazovne ustanove širom Albanije, a zbog svega je morala da reaguje i ambasada SAD

Lažna unuka Edija Rame, koja čak i nije žensko, uhvaćena je u neverovatnoj prevari, koja je celu državu, ali i američku ambasadu digla na noge!

Policija u Albaniji uhapsila je mladića (20), zbog sumnje da je bio deo neverovatne prevarantske šeme, u kojoj su se na udaru našle obrazovne ustanove širom zemlje. Sud u Tirani odredio je pritvor mladiću koji se sumnjiči da je počinio krivična dela računarska prevara i falsifikovanje isprava.

Mediji javljaju da je uhapšen Ermes Hodžali, koji je, predstavljajući se kao unuka albanskog premijera pokrenuo prevaru u koju je uvukao Ministarstvo prosvete i druge obrazovne ustanove širom Albanije.

Naime, stotine učenika, nastavnika i radnika u obrazovanju širom Albanije učestvovali su u lažnom programu, koje je učenicima davalo lažnu nadu da će besplatno otići u SAD i tamo nastaviti školovanje.

Mediji pišu da je stvoren lažni projekat naziva "Hajde da pričamo o SAD 2023", preko kojeg su srednjoškolci lažno uveravani da će kao učesnici projekta moći besplatno da otputuju u Ameriku.

Ova prevara trajala je mesecima sve dok, nakon završene istrage tužilaštva u Tirani, ove sedmice nije uhapšena "Klea Rama", odnosno Ermes Hodžali, koji se sumnjiči da se lažno predstavljao kao Ramina unuka!

Sve je počelo u maju 2023. godine, kada je virtuelna osoba po imenu Klea Rama izdala 19 sertifikata studentima škole "Ali Demi" u Valoni za učešće u projektu "Hajde da pričamo o SAD 2023", a na sertifikatima je stajao potpis Amande R., službenice američke ambasade u Tirani.

Posle izvesnog vremena, vest o ovome stigla je do ambasade, a diplomata negirala je pred tužiocem da je bila uključena u ovaj projekat. Veštačenjem je utvrđeno i da njen potpis uopšte ne odgovara potpisu koji se našao na sertifikatima.

Čitav slučaj zahtevao je dalju istragu, a onda je otkriveno da je Klea Rama, koja se predstavlja kao unuka premijera Albanije Edija Rame, uspela da uspostavi komunikaciju sa visoko pozicioniranim zvaničnicima u Ministarstvu prosvete, ali je niko od njih nikad uživo nije sreo, piše Vox News

Zamenica minitra Nina Guga, direktorka Agencije za preduniverzitetsko obrazovanje Rezarta Ala i drugi čelnici Ministarstva našli su se na listi komunikacija lažne Ramine unuke.

U junu 2024. Klea Rama, koja se uvek predstavlja kao premijerova unuka, stupa u kontakt sa obrazovnom direktorkom Lješu, Valentinom Šutom.

U komunikaciji, Klea traži od zvaničnika Lješa da pomognu njenom prijatelju Ermesu Hodžaliju da sprovede projekat za omladinska pozorišta. U prepisci Klea daje Hodžalijeve podatke i obaveštava direktorku da je on student Akademije umetnosti.

Tada direktorka Klei savetuje da kontaktira prvog čoveka za kulturu u gradskoj skupštini, ali Klea odgovara da ne može direktno da se obrati jer "deda Rama ne dozvoljava da priča za zvaničnicima, pošto bi bio problem da se za to sazna".

Ovo je bio prvi "alarm" i ujedno i prva greška koju je napravila "Klea Rama", koja je do tada uspevala da postoji samo virtuelno. Tada je tužilaštvo, koje je pokušalo da ustanovi ko se krije iza lika Klee Rama, počelo da sumnja da je stvarni prevarant ustvari Ermes Hodžali.

Hodžali je ispitan, sa namerom da se sazna ko je njegova prijateljica Klea, a tada je otkrivena i cela prevara.

Kako je otkriven pravi identitet "Ramine unuke"

Ermes Hodžali je izjavio da je prvi put komunicirao sa "Kleom" 2021. godine, kada je bio završen projekat u jednoj srednjoj školi. Pričao je i kako su ponovo uspostavili kontakt 2023. te da ga je "Klea ubedila da ima jake veze u vladi i američkoj ambasadi".

Ermesi je pred tužiocem izjavio da "Klea ima mejl adresu Stejt departmenta i poznaje ministra za omladinu Boru Mužaćija, koji joj je čestitao rođendan posvećenim video snimkom na društvenim mrežama". Na saslušanju je tvrdio da je, nakon što je video ove podatke bio zainteresovan da sa "Kleom priča o svojoj budućnosti, iako se nikada nisu sreli".

Dalje je Ermesi tvrdio da ga je Klea "uposlila" da izradi grafička rešenja za sertifikate za projekat "Hajde da pričamo o SAD 2023-2024", ali i druga slična dokumenta.

Ipak, tužilaštvo nije "progutalo" ovu priču.

Dva telefona koja je imao kod sebe su mu oduzeti, a prilikom provere telefona, ustanovljeno je da je Ermes Hodžali ustvari Klea Rama.

U njegovom telefonu pronađena je i-mejl adresa koju koristi Klea Rama, programi za sređivanje fotografija, sertifikati, logoi Stejt Departmenta, kabineta premijera Albanije i Ministarstva prosvete, ali i drugih kompanija.

U folderima su, između ostalog, pronađene i fotografije američke pevačice Grejsi Abrams, koje je lažna Ramina unuka koristila kao profilne fotografije na društvenim mrežama.

Nakon sveobuhvatne istrage tužilaštvo je za Ermesa tražilo određivanje pritvora zbog sumnje da je izvršio krivična dela računarska prevara i falsifikovanje dokumenata.

Kako je istraga počela

Neimenovana maturantkinja srednje škole u jednom gradu na jugu Albanije sanjala je kako će za nekoliko meseci otpočeti studije medicine na univerzitetu u Njujorku i to potpuno besplatno. Međutim, vesti koje su nedavno osvanule u albanskim medijima, srušile su joj snove.

Američka ambasada u Tirani je 6. juna objavila saopštenje u kojem navodi da projekat poznat kao "Hajde da razgovaramo o SAD '24“ obmanjuje tvrdnjom da ga finansira američka vlada, jer nema nikakve veze sa Ambasadom SAD i Stejt Departmentom.

- Pozivamo građane Albanije da budu oprezni sa prevarama u kojima se garantuje besplatno putovanje u SAD, kao i besplatne američke vize. Takođe, pozivamo ljude da kontaktiraju ambasadu SAD ukoliko sumnjaju da im se neka osoba ili organizacija lažno predstavila kao saradnik ambasade - naveli su u saopštenju.

Istog dana je policija objavila da sprovodi istragu za tužilaštvom i zvaničnicima američke ambasade u Tirani, a nakon što je otkriveno da je verovatno organizovana prevara u kojoj se lažno učenicima nude mogućnosti za školovanje u Americi.

Policija je pretresla stan Valentine Lamajt, nastavnice engleskog jezika u školi "Kemal Stafa" u Tirani, koja je, kako se navodi na zvaničnom sajtu lažnog projekta, ujedno i nosilac i izvršni rukovodilac inicijative. Pod istragom je i direktor ove škole.

U telefonskom razgovoru sa Faktoje.al, službenik pravosudne policije koji je uključen u istragu rekao je rekao da je "Istraga u toku i da ne može dati više informacija", dodajući da nema mera bezbednosti za dvoje nastavnika i da su oni na slobodi.

Ali šta je Faktoje saznao o ovoj šemi koju ambasada i policija nazivaju lažnom? Priče uključenih učenika pokazuju da je ovaj projekat škola predstavljala od oktobra prošle godine.

Projekat je imao veb stranicu https://vvv.lttausa.com/ na kojoj je logo Ministarstva prosvete i Stejt departmenta i na kojoj se navodi da je projekat "Hajde da pričamo zajedno o SAD“ podržan od američkog Stejt departmenta u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporta...“

Oni su objavili i spisak sa učesnicima, na kojem su bili školski nastavnici, a u svakoj publikaciji je zabeleženo korišćenje logotipa američkog Stejt departmenta i Ministarstva prosvete.

Nastavnici i učenici uključeni u ovaj projekat rekli su Faktoju da im je obećana stipendija i besplatan put u SAD, ali da su za to morali da učestvuju na konkursu na nacionalnom nivou, takmičeći se sa najboljim projektima.

Od oktobra do maja, 126 učenika sa prosečnom ocenom iznad 9, učestvovalo je u takmičenjima i nakon tri kruga evaluacije, izabrano je 44 finalista.

U ovom projektu angažovana su 64 nastavnika kao evaluatori ili koordinatori. Nijedan autsajder nije ulazio u škole, a proces je vođen na piramidalni način, gde je svaka konkurentska škola birala nastavnika za koordinatora.

- Od 44 finalista uzet je svaki mogući podatak, podaci sa lične karte, izvod iz banke, izvod iz matične knjige, matični broj, potpis, svedočanstva iz škole, sve su to priložili verujući da apliciraju za program koji će im omogućiti dalje školovanje u inostranstvu. Studenti su rankirani po poenima i objavljena je lista 25 učenika sa najviše poena, koji je trebalo da idu u Ameriku i koji je trebalo da sačeku odgovor na aplikaciju od stranih univerziteta - rekao je jedan od učenika za Faktoje.

Jedna od nastavnica, koja je prekasno shvatila da je na prevaru uvučena u ovaj projekat, rekla je da joj nijedan jedini dinar nije isplaćen za ovaj posao, te da su sastanci za evaluaciju obavljani putem Zoom-a.

- Nastavnici matematike su radili oko 12 dana od 8 do 20 časova i niko ih nije pitao da li je subota ili nedelja. Svaka naredba kako treba postupiti dolazila je Odeljenja za preduniverzitetsko obrazovanje pa dalje - do direktora škola, od direktora do nastavnika i učenika. Dakle, celo Ministarstvo je uključeno - navodi nastavnica.

Ona kaže da zajedno sa učenicima oseća strah zbog svih ličnih podataka koje su dali, "pored obmane koja nam je učinjena i umora kroz koji smo prošli".

- Kome da se žalimo, kada je delovalo da je Ministarstvo bilo uključeno, a američka ambasada kaže da sa tim nema veze. Nastavnicima je stigao samo jedan mejl, a to je da obustavimo projekat - priča nastavnica.

Klea Rama, enigma u šemi

Prema svim činjenicama i svedočenjima, na vrhu ove piramide se nalazi osoba koja se predstavljala kao Klea Rama, unuka premijera, i za komunikaciju koristi američki broj mobilnog telefona. Na zvaničnom sajtu projekta Klea Rama je predstavljena kao šef projekta za Albaniju i deklarisana kao "predstavnik američkog Stejt departmenta".

Uključeni učenici i nastavnici komunicirali su sa Kleom preko Whatsapp grupe, gde su dobijali uputstva o projektu i vodili razne razgovore.

- Rekla nam je da je maturantkinja kao i mi, da je živela u Njujorku i da je odatle vodila projekat. Često je odbacivana kao rođaka premijera. Davala je uputstva nama i ostalim nastavnicima, a menadžment je izvršavao Kleina naređenja ili nam se obraćao u njeno ime - rekao je jedan od učenika Faktoju.

U jednoj od prepiski sa učenikom iz Valone, Klea je napisala: "Ovako je to kad ti je deda premijer".

Iz kabineta Edija Rame su negirali da su na bilo koji način umešani ili da su bili upoznati sa ovim slučajem.

- Devojka za koju pitate nema nikakve veze sa premijerom Edijem Ramom, a kabinet nema nikakva saznanja o ovoj osobi, niti o projektu koji pominjete- naveli su iz kabineta premijera Albanije.

Prema navodima albanskih medija, osoba koja se predstavljala kao Klea nastavila je da komunicira sa studentima o projektu čak i nakon što je ambasada izdala saopštenje da je reč o prevari. A onda je od‌jednom isključila mobilni telefon i nestala sa svih naloga na društvenim mrežama.

"Policija laže"

Nakon što su se oglasili policija i ambasada, učenici su napali Kleu na Whatsapp grupi, ali ona je nastavila da tvrdi da je u pitanju projekat Ministarstva prosvete i da su saopštenja bezveze.

Kada su je pitali da li ima ijedan dokument da dokaže da je projekat stvaran, Klea je odgovarala: - Samo opušteno! Ne brinite se!

Studenti su isticali kako nisu "negde na ulici" čuli za projekat, već da su u školi informisani o istom.

Klea je odgovarala da će im "sve objasniti kada istraga bude završena".

Učenici su i dalje zahteali objašnjenja, pa je Klea navodno poslala neko uverenje da iza svega stoji Ministarstvo. Ipak, sagovornici su primetili da nema pečata i potpisa.

- Ne radi se o parama jer ništa nismo plaćali, ali smo mesecima učili, polagali ispite, davali dokumenta - pisali su učenici, na šta je Klea odmah imala spreman odgovor.

- Ja sam isto vaših godina. Verujem da znate da nijedan projekat ne može da bude odobren bez ministartva - napisala je Klea.

Nastavilo se prepucavanje, a na kraju je Klea od sagovornika tražila da pišu tužiocu i navedu da nisu davali nikakav novac za projekat.

"Tražim da svi imenom i prezimenom napišete da niko od organizatora nije od vas tražio novac, ključne podatke ili bilo šta drugo u zamenu za američku vizu ili bilo šta drugo", napisala je Klea, ali je navela lažno ime tužioca i dala broj inspektora koji je uključen u istragu... Nakon toga je nestala sa svih mreža.

Jedino je jednom učeniku poslala poruku na Snepčetu, u kojoj navodi da "prenese ostalima da će ih tužiti ako njihove prepiske isplivaju u javnost".

Šta je sa Ministarstvom prosvete?

Najveća enigma o ovoj šemi jeste kako su 9 meseci učenici i nastavnici bili uključeni u projekat za koji se tvrdilo da ima podršku vlade SAD, kada takvo partnerstvo nije postojalo.

Svi nastavnici i rukovodioci škola koje je Faktoje kontaktirao rekli su da se osećaju ugroženo da bi javno govorili, ali da su se u ovaj posao uključili nakon što su "dobili zvanične mejlove od prosvetnih uprava".

Jedan od rukovodilaca škole, koji je takođe saslušan, rekao je Faktoju: Svi projekti dolaze uz odobrenje MAS-a, mi ih samo sprovodimo, to je zakonski poznato. Imejlovi imaju težinu… Škola ne sertifikuje projekte. Znam samo da smo mi žrtve ako je to tačno… Zapravo, šokirani smo... Posao je započet i završava se, ko ga je ugovorio, zašto... Nama kada dodele zadatak radimo ga sa velikom posvećenošću - naveo je direktor.

Još jedan nastavnik, uključen u prikupljanja dokumentacije učenika, rekao je Faktoju da nije ni znao da je u pitanju prevara.

"Oduvek sam bio angažovan na projektima u svojoj školi i znao sam da radim na zadatku koji mi je naložen od strane Ministarstva prosvete. Sve je bilo zvanično”, tvrdi on.

Niko od kontaktiranih nastavnika i direktora škola nije dao Faktoju nikakav dokument kojim bi dokazuje komunikaciju sa nadređenima.

Faktoje je kontaktirao direktorku Kancelarije za obrazovanje u Tirani, Erjetu Alhisu, jer su trenutno pod istragom dvoje nastavnika škole "Kemal Stafa" koji su bili pod njenim nadzorom. Direktorka je priznala da su "kao i za svaki drugi projekat, sproveli naredbe i uputstva koja su nam stizala mejlom i pismima osnivača".

"Ništa nismo uradili bez zvaničnog obaveštenja i za ovaj slučaj postoji nalog. Mi ne radimo projekte, oni su odobreni od strane Ministarstva", navela je.

Upitali su i Ministarstvo da li je bilo ikakvo učešća ili partnerstva sa projektom "Hajde da pričamo u SAD '24", i tražili uvid u dokumentaciju. Međutim, navode da nisu dobili odgovor kako je jedan lažan projekat mogao tako da se proširi po školama u zemlji.

"Ministarstvo prosvete i sporta pojašnjava da blisko sarađuje sa institucijama za sprovođenje zakona na istrazi i rasvetljavanju ovog slučaja. MAS se zalaže da pruži punu podršku i sve potrebne podatke da pomogne nadležnim organima u rasvetljavanju ovog slučaja“, naveli su u saopštenju.

Direktori škola rekli su za Faktoje da su, nakon zvaničnog saopštenja američke ambasade, mejlom dobili naredbu da obustave projekat.

- U skladu sa mejlom koji je poslala gospođa Sefa, za projekat "Hajde da pričamo o SAD ’24“, a po nalogu pretpostavljenih, obaveštavamo vas da se implementacija ovog projekta odmah prekida. Obavestite sve podređene i svakog ko je uključen u ovaj projekat.

Šta je bila svrha ova prevare?

Iz prikupljenih činjenica i svedočenja proizilazi da je do sada prevara tvrdnja da je ovaj projekat podržao američki Stejt department i da je Klea Rama predstavljala američku administraciju, te da je studentima lažno obećavano besplatno putovanje u SAD i stipendije.

Međutim, studenti priznaju da do ove faze od njih nije tražen novac, što potvrđuje i transkribovani razgovor između njih i Klee Rame.

Šta je mogao biti krajnji cilj?



Ekspert za kriminalistiku Ervin Karamučo rekao je za Faktoje da -nije isključeno da bio novac bio tražen u nekoj drugoj fazi, kada bi studenti osetili da su blizu američkog sna. Takođe je moguće da su ova deca i njihovi roditelji uključeni u ovu šemu u političke svrhe i da je Ministarstvo zloupotrebljeno.

