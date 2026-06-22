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PORODIČNI PROBLEMI, ČUVAJTE SE PREVARANATA Astro savet za ponedeljak, 22. jun: Ova 4 znaka su pod uticajem napornih aspekata Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 06. 2026. u 07:00

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DAN pred nama obeležiće izazovni aspekti između planeta oprečnih energija, Meseca (nije planeta ali je astrološki simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena) u vazdušnom znaku Vage, i Neptuna i Saturna u vatrenom Ovnu.

ПОРОДИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ЧУВАЈТЕ СЕ ПРЕВАРАНАТА Астро савет за понедељак, 22. јун: Ова 4 знака су под утицајем напорних аспеката Месеца

Foto: Deposit/ NewAfrica

Mesec u diplomatičnoj Vagi je pod uticajem napornih opozicija sa Neptunom i Saturnom u Ovnu, planeta iluzija,  obmana, laži, prevara i ograničenja, koji upozoravaju na porodične probleme i mogu čak dovesti i do nasilja (naročito nad ženama, koje bi trebalo da izbegavaju kontakte ili blizinu agresivnih i osoba u alkoholisanom stanju).

Naglašen je u isto vreme osećaj stagnacije, kao i velika očekivanja i želja da se postigne što više, ali postoje prepreke, teškoće, kočnice. Osim agresivnih osoba, treba se čuvati i manipulatora, prevaranata.

Znaci na udaru ovih aspekata su Vaga, Ovan, Rak i Jarac.

Svetla tačka su trigoni sa Uranom u Blizancima i retrogradnim Plutonom u Vodoliji koji imaju ulogu zaštitnika, bilo da se radi o osobama ili situacijama i okolnostima.

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