PROBLEMI U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU, OPREZNO SA UGOVORIMA Astro savet za četvrtak, 2. jul: Ovi znaci su pod uticajem izazovnih aspekatA

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, dnevnog prometa, u Vodoliji, danas pravi više prijateljskih aspekata sa tranzitnim planetama, osim inkonjunkcije sa Suncem.

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Istovremeno, već u ranim jutarnjim satima, formira se kvadrat između Marsa u Blizancima i severnog Mesečevog čvora u Ribama, koji upozorava na probleme u saobraćaju, naročito vazdušnom, kao i sa ugovorima. Zato danas nije preporučljivo potispivanje važnih dokumenata, odnosno, neophodan je dodatni oprez i provera svih tačaka ugovora i sl. Na udaru su rođeni na početnim stepenima Blizanaca, Strelca, Devica i Riba.

Izazovan aspekt između Sunca u Raku (privatni život), i Meseca, koji upravlja Rakom, donosi iznenadne nesporazume sa članovima porodice, kao i probleme sa finansijama.

Znaci koji će najveše osetiti uticaj ovog aspekta su Lavovi, Vodolije, Rakovi i Jarčevi, Škorpije, Bikovi, Vage i Ovnovi.