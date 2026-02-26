Panorama

ČUVAJTE DOKUMENTA, KARTICE, KLJUČEVE, KOLA Astro savet za četvrtak, 26. februar: Ova 4 znaka su na udaru retrogradnog Merkura

Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 02. 2026. u 07:00

HITRI Merkur, planeta mentalnog stanja, komunikacija i biznisa, 26. februara kreće u prvi od tri ovogodišnja retrogradna hoda, preko Riba, u kome ostaje do 20. marta.

Foto: Profimedia

Ovaj konfuzni, umetnički Merkur kreće sa 22. stepena Riba (posao, društveni status, ugled, autoriteti, nadređeni, roditelji) ka romantičnoj Veneri na 19. stepenu (partnerstvo) tajanstvenih Riba. Pošto je u znaku svog pada, u kome se ne oseća dobro, ne pokazuje svoj pun potencijal, donosi nervozu, tenziju, konfuziju, nesporazume, kašnjenja u saobraćaju,kvarove na automobilima, krađe kola, otkazane letove i putovanja, probleme s ugovorima i putnom dokumentacijom, mejlove i poruke koji završavaju na pogrešnim adresama....

Na udaru su Ribe, Device, Strelci i Blizanci, mada će si znaci osetiti retrogradni hod Merkura, u zavisnosti od astrološke kuće u koju im "pada" znak Riba.

Od 26. februara do 20. marta ne savetuje se donošenje važnih odluka, kao što su promena posla, potpisivanje važnih ugovora, kupovina automobila i nekretnina, zakazivanje važnih događaja (veridba, venčanje, svadba, krštenje), započinjanje novih poslova.

Svetla strana retrogradnog Merkura u senzibilnim Ribama leži u tome što donosi inspiraciju umetnicima. Konjunkcija Merkura i Venere podstiče intuiciju i kreativnost, naročito za pisanje i komponovanje, zbog čega će neki zaboravljeni umetnički projekti napokon ugledati svetlo dana i dobiti svoj konačni pečat sredinom aprila.

