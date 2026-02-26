ČUVAJTE DOKUMENTA, KARTICE, KLJUČEVE, KOLA Astro savet za četvrtak, 26. februar: Ova 4 znaka su na udaru retrogradnog Merkura
HITRI Merkur, planeta mentalnog stanja, komunikacija i biznisa, 26. februara kreće u prvi od tri ovogodišnja retrogradna hoda, preko Riba, u kome ostaje do 20. marta.
Ovaj konfuzni, umetnički Merkur kreće sa 22. stepena Riba (posao, društveni status, ugled, autoriteti, nadređeni, roditelji) ka romantičnoj Veneri na 19. stepenu (partnerstvo) tajanstvenih Riba. Pošto je u znaku svog pada, u kome se ne oseća dobro, ne pokazuje svoj pun potencijal, donosi nervozu, tenziju, konfuziju, nesporazume, kašnjenja u saobraćaju,kvarove na automobilima, krađe kola, otkazane letove i putovanja, probleme s ugovorima i putnom dokumentacijom, mejlove i poruke koji završavaju na pogrešnim adresama....
Na udaru su Ribe, Device, Strelci i Blizanci, mada će si znaci osetiti retrogradni hod Merkura, u zavisnosti od astrološke kuće u koju im "pada" znak Riba.
Od 26. februara do 20. marta ne savetuje se donošenje važnih odluka, kao što su promena posla, potpisivanje važnih ugovora, kupovina automobila i nekretnina, zakazivanje važnih događaja (veridba, venčanje, svadba, krštenje), započinjanje novih poslova.
Svetla strana retrogradnog Merkura u senzibilnim Ribama leži u tome što donosi inspiraciju umetnicima. Konjunkcija Merkura i Venere podstiče intuiciju i kreativnost, naročito za pisanje i komponovanje, zbog čega će neki zaboravljeni umetnički projekti napokon ugledati svetlo dana i dobiti svoj konačni pečat sredinom aprila.
Komentari (0)