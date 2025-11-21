DA LI ČOKOLADU TREBA DRŽATI U FRIŽIDERU? Rešena dilema koja mnoge muči

HLAĐENjE čokolade je loše iz nekoliko razloga, a prvi je taj što čokolada lako može upiti ukuse druge hrane u vašem frižideru.

Foto Shutterstock

Nepravilno skladištenje namirnica može značajno uticati na njihov ukus, teksturu i ukupan kvalitet.

Čak i mala odstupanja u temperaturi ili mestu čuvanja mogu dovesti do toga da omiljene namirnice izgube svežinu ili postanu "bezukusne".

Zbog toga je važno znati gde i kako pojedine proizvode treba čuvati da bi zadržali svoja najbolja svojstva.

"Kontroverzno" pitanje treba li čokoladu čuvati u frižideru ili kuhinjskom ormariću deli mnoge porodice, a strastveni zagovornici svake metode često se sukobljavaju oko pravilne tehnike.

Stručnjak za čuvanje hrane Džošua Hjuston iz Household Quotes uključio se u raspravu, tvrdeći da postoji jasno rešenje.

- Hlađenje čokolade je loše iz nekoliko razloga, a prvi je taj što čokolada lako može upiti ukuse druge hrane u vašem frižideru. Drugo, ako ohladite svoje slatke poslastice, mogli biste primetiti da ih hladnoća može učiniti bezukusnim. To oduzima deo užitka i zadovoljstva koje čokolada može doneti - objasnio je Hjuston.

Sigurno ste primetili da čokolada razvija neugledan beli izgled kao da je postala buđava.

To je zbog hlađenja, piše Daily Express.

(Alo)