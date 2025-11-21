DA LI ČOKOLADU TREBA DRŽATI U FRIŽIDERU? Rešena dilema koja mnoge muči
HLAĐENjE čokolade je loše iz nekoliko razloga, a prvi je taj što čokolada lako može upiti ukuse druge hrane u vašem frižideru.
Nepravilno skladištenje namirnica može značajno uticati na njihov ukus, teksturu i ukupan kvalitet.
Čak i mala odstupanja u temperaturi ili mestu čuvanja mogu dovesti do toga da omiljene namirnice izgube svežinu ili postanu "bezukusne".
Zbog toga je važno znati gde i kako pojedine proizvode treba čuvati da bi zadržali svoja najbolja svojstva.
"Kontroverzno" pitanje treba li čokoladu čuvati u frižideru ili kuhinjskom ormariću deli mnoge porodice, a strastveni zagovornici svake metode često se sukobljavaju oko pravilne tehnike.
Stručnjak za čuvanje hrane Džošua Hjuston iz Household Quotes uključio se u raspravu, tvrdeći da postoji jasno rešenje.
- Hlađenje čokolade je loše iz nekoliko razloga, a prvi je taj što čokolada lako može upiti ukuse druge hrane u vašem frižideru. Drugo, ako ohladite svoje slatke poslastice, mogli biste primetiti da ih hladnoća može učiniti bezukusnim. To oduzima deo užitka i zadovoljstva koje čokolada može doneti - objasnio je Hjuston.
Sigurno ste primetili da čokolada razvija neugledan beli izgled kao da je postala buđava.
To je zbog hlađenja, piše Daily Express.
(Alo)
Preporučujemo
NAJNOVIJA STUDIJA: Džinovske pande prvi put koristile predmete kao alat
21. 11. 2025. u 21:03
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)