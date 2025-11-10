Panorama

PRILIKE ZA ZARADU I PUTOVANJA Astro savet za ponedeljak, 10. novembar: Veliki vodeni trigon podstiče kreativnost i intiuciju

Marina Jungić Milošević, astrolog

10. 11. 2025. u 07:12

KONJUNKCIJA Meseca i Jupitera u Raku koja se danas obrazuje predstavlja vrlo jak aspekt, zato što Mesec vlada Rakom, a Jupiter je egzaltiran u tom znaku.

ПРИЛИКЕ ЗА ЗАРАДУ И ПУТОВАЊА Астро савет за понедељак, 10. новембар: Велики водени тригон подстиче креативност и интиуцију

Foto Shutterstock

Donosi optimizam, potrebu za promenom, pomoć uglednih osoba, više novca ali i prilika za odlazak na duže putovanje.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, to ne znači da Jupiter svakog meseca pravi iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama.

Tako ovog meseca, taj planetarni duet ima podršku Sunca iz moćne Škorpije, kao i retrogradnog Saturna i retrogradnog Neptuna iz Riba, tako da se na nebu formira veliki vodeni trigon. Sastavljen je od tri trigona: između Sunca i Jupitera (i Meseca), Jupitera i Saturna i Neptuna i, treći, između Sunca i Saturna i Neptuna. Ovakva koncentracija planeta u vodenim znacima donosi i veliki priliv kreativne energije, pojačava intuciju, ali i preterivanje u trošenju novca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)

SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)