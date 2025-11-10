PRILIKE ZA ZARADU I PUTOVANJA Astro savet za ponedeljak, 10. novembar: Veliki vodeni trigon podstiče kreativnost i intiuciju

KONJUNKCIJA Meseca i Jupitera u Raku koja se danas obrazuje predstavlja vrlo jak aspekt, zato što Mesec vlada Rakom, a Jupiter je egzaltiran u tom znaku.

Donosi optimizam, potrebu za promenom, pomoć uglednih osoba, više novca ali i prilika za odlazak na duže putovanje.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, to ne znači da Jupiter svakog meseca pravi iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama.

Tako ovog meseca, taj planetarni duet ima podršku Sunca iz moćne Škorpije, kao i retrogradnog Saturna i retrogradnog Neptuna iz Riba, tako da se na nebu formira veliki vodeni trigon. Sastavljen je od tri trigona: između Sunca i Jupitera (i Meseca), Jupitera i Saturna i Neptuna i, treći, između Sunca i Saturna i Neptuna. Ovakva koncentracija planeta u vodenim znacima donosi i veliki priliv kreativne energije, pojačava intuciju, ali i preterivanje u trošenju novca.