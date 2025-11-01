SPASITE ZIMNICU OD KVARENJA: Genijalni trik uz koji nećete morati da bacate hranu

AKO ste primetili da zimske salate, pažljivo pripremane, počinju da gube svežinu, postoji jednostavan način da im udahnete novi život i značajno produžite trajanje.

FOTO: Novosti

Priprema zimnice jedan je od omiljenih jesenjih rituala kod nas, a među najpopularnijim zimskim salatama prednjači ukiseljeno povrće: kiseli kupus, karfiol, cvekla, šargarepa i šarena salata.

Zahvaljujući procesu fermentacije, povrću produžavamo svežinu, uživamo u njegovom bogatom ukusu i hranljivim sastojcima čak i tokom hladnih meseci. Osim toga, ova zimnica može poslužiti i kao sastojak u brojnim zimskim jelima.

Iako su pravila kiseljenja povrća jednostavna i jasna, čak i iskusnim domaćicama ponekad se dogodi da salata počne prebrzo da se kvari. To, međutim, ne znači da je sve izgubljeno, jer postoji način da vaša zimnica ipak preživi.

Kako spasiti zimnicu koja se kvari?

Izbacite svu tečnost iz tegli ili bureta.

Dobro operite povrće i odmah uklonite sve delove koji su oštećeni ili propali, ostavite samo zdrave plodove.

Ponovo operite i pravilno sterilišite staklene tegle.

Poređajte povrće nazad u tegle ili kacu.

Pripremite novi presolac: pomešajte 1 l sirćeta, 3 l vode, 300 g šećera, 150 g soli i 1/2 kesice vinobrana. Smesu skuvajte, a zatim dodajte još pola kesice vinobrana i ostavite da se hladi.

Prelijte povrće u teglama ovom tečnošću i stavite duplo celofan.

Za kiseli kupus:

Vadite glavice jednu po jednu, operite ih temeljno, kao i bure.

Ponovo poređajte kupus i prelijte vodom u kojoj ste rastvorili so, šećer, biber i lovorov list. Ako ste prethodno posolili koren kupusa, ova voda može biti bez soli.

Poklopce iskuvajte, osušite papirnim ubrusom i dobro zatvorite tegle.

Zašto se zimnica kvari?

Najčešći razlozi su nedovoljno čisto povrće, neadekvatno sterilisane tegle, previše ili premalo soliu rastvoru, nepravilno skladištenje, ili predugo izlaganje vazduhu i bakterijama.

Kada zimnica prerano počne da se kvari, najčešći razlog je neprikladno skladištenje. Fermentisane kisele salate najbolje je držati u prohladnoj, mračnoj i suvoj prostoriji, ali ne toliko hladnoj da se tečnost u teglama zamrzne.

Drugi čest razlog je korišćenje neodgovarajućeg povrća - prezrelih ili oštećenih plodova. U takvom slučaju bakterije se nekontrolisano razmnožavaju i brzo kvare zimnicu.

(Informer)