SUOČITE SE SA PROBLEMIMA Astro savet za petak 24. oktobar: Evo koji znaci su na udaru aspekta između Jupitera i Hirona
DANAS na nebu imamo dva napeta aspekta, Sunce-Pluton i Jupiter-Hiron, od kojih se prvi ponavlja posle 227 godina!
Kvadrat između Sunca u Škorpiji i Plutona (vladaoca Škorpije) u Vodoliji, obrazuje se prvi put nakon 227 godina, a stavlja akcenat na moć, novac i kontrolu, što će se najviše videti na globalnom nivou.
Sunce u Škorpiji ne zna za sredinu, ni diplomatiju i zahteva da istina izađe na videlo, a Pluton, planeta moći i novca, ali u revolucionarnoj, nepredividivoj Vodoliji ruši zastarele obrasce i standarde. Kada se ove planete nađu u izazovnom aspektu, kao sada, posle 227 godina, to podstiče velike promene u celom svetu.
Kvadrat između Jupitera (planete ekspanzije) u Raku i asteroida Hiron (naša slaba tačka, Ahilova peta) aktivira stare rane, emotivne ili fizičke, i to u zavisnosti od znaka i kuće u kojima se nalazi u ličnom horoskopu. Pošto se radi o izazovnom aspektu s Jupiterom koji sve uvećava, znači da će ta rana, bol, biti jači.
Ovaj aspekt najviše pogađa kardinalne znake - Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve, i to rođene u trećoj dekadi.
Ovnovi će to najviše osetiti u porodičnim odnosima, jer se Jupiter nalazi u njihovoj kući ličnosti a Hiron u kući privatnog života.
Rakove, s Jupiterom u devetoj i Hironom u šestoj kući, mogu da muče stari poslovni, zdravstveni i problemi pravne prirode.
Vagama, Jupiter pada u destu a Hiron u sedmu kuću, što im donosi probleme u partnerskim odnosima, sa ženama na poslu, pravnim procesima.
Jarčevima, Hiron pada u četvrtu a Jupiter u sedmu kuću, što aktivira probleme s članovima porodice, nekretninama, kao i s emotivnim ili poslovnim partnerom. Mogući su takođe skandali u javnosti, ukoliko su Jarčevi preko posla prisutni u javnosti.
Savet: suočite se sa problemima, ne potiskujte ih.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)