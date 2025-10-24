SUOČITE SE SA PROBLEMIMA Astro savet za petak 24. oktobar: Evo koji znaci su na udaru aspekta između Jupitera i Hirona

DANAS na nebu imamo dva napeta aspekta, Sunce-Pluton i Jupiter-Hiron, od kojih se prvi ponavlja posle 227 godina!

Kvadrat između Sunca u Škorpiji i Plutona (vladaoca Škorpije) u Vodoliji, obrazuje se prvi put nakon 227 godina, a stavlja akcenat na moć, novac i kontrolu, što će se najviše videti na globalnom nivou.

Sunce u Škorpiji ne zna za sredinu, ni diplomatiju i zahteva da istina izađe na videlo, a Pluton, planeta moći i novca, ali u revolucionarnoj, nepredividivoj Vodoliji ruši zastarele obrasce i standarde. Kada se ove planete nađu u izazovnom aspektu, kao sada, posle 227 godina, to podstiče velike promene u celom svetu.

Kvadrat između Jupitera (planete ekspanzije) u Raku i asteroida Hiron (naša slaba tačka, Ahilova peta) aktivira stare rane, emotivne ili fizičke, i to u zavisnosti od znaka i kuće u kojima se nalazi u ličnom horoskopu. Pošto se radi o izazovnom aspektu s Jupiterom koji sve uvećava, znači da će ta rana, bol, biti jači.

Ovaj aspekt najviše pogađa kardinalne znake - Ovnove, Rakove, Vage i Jarčeve, i to rođene u trećoj dekadi.

Ovnovi će to najviše osetiti u porodičnim odnosima, jer se Jupiter nalazi u njihovoj kući ličnosti a Hiron u kući privatnog života.

Rakove, s Jupiterom u devetoj i Hironom u šestoj kući, mogu da muče stari poslovni, zdravstveni i problemi pravne prirode.

Vagama, Jupiter pada u destu a Hiron u sedmu kuću, što im donosi probleme u partnerskim odnosima, sa ženama na poslu, pravnim procesima.

Jarčevima, Hiron pada u četvrtu a Jupiter u sedmu kuću, što aktivira probleme s članovima porodice, nekretninama, kao i s emotivnim ili poslovnim partnerom. Mogući su takođe skandali u javnosti, ukoliko su Jarčevi preko posla prisutni u javnosti.

Savet: suočite se sa problemima, ne potiskujte ih.