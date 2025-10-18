POČELA TREĆA MAGNENTNA OLUJA U OVOM MESECU: Uočene brze promene parametara solarnog vetra
LABORATORIJA za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira (IKI) Ruske akademije nauka saopštila je da je danas počela treća magnetna oluja u ovom mesecu.
Naučnici su ranije ovog meseca saopštili da su uočene brze promene parametara solarnog vetra, uključujući povećanje njegove brzine, što ukazuje da je koronalna rupa, mesto u Sunčevoj koroni gde je materija ređa a temperatura niža, počela da utiče na planetu, prenosi agencija RIA Novosti.
-Novi udar je umeren i ne očekuje se jak odgovor Zemljinog magnetnog polja, iako su slabe magnetne oluje skoro neizbežne. Čekanje je bilo kratkotrajno. Treća magnetna oluja u oktobru je počela, navodi se u izveštaju IKI.
Geomagnetska situacija će se potpuno stabilizovati do podneva 20. oktobra, nakon čega se očekuje dug period zatišja, u trajanju od oko nedelju dana, navodi se u saopštenju naučnog tima IKI.
Tanjug
