PAS "USVOJIO" BEBU KOALU: Vlasnik šokiran prizorom, podelio fotografije (FOTO)

PRE nekoliko nedelja, u Viktoriji, Australija, dogodio se neobičan susret.

Dok je uživao kod kuće u Viktoriji, stanovnik je čuo lavež svojih pasa i primetio da se nešto čudno događa u dvorištu.

Kada je izašao da vidi, ugledao je kako se mala beba koala čvrsto drži za leđa njegovog zlatnog retrivera Denija.

Prema njegovim rečima, beba koala je verovatno pala sa drveta i nije mogla da se vrati svojoj majci, pa je Deni preuzeo ulogu mame i ponosno je nosio dok se šetao po dvorištu.

Stiv je ovu neverovatnu scenu uslikao, a nakon što je fotografije postavio na društvenu mrežu Fejsbuk, za kratko vreme postale su viralne.

Nakon kraćeg perioda, Stiv je pažljivo skinuo koalu sa psa i postavio je na obližnje drvo, sa nadom da će majka uspeti da pronađe svoje mladunče.

To se na kraju i dogodilo, majka se bez problema vratila po svog malog džoija (kako se nazivaju mladi koale).



