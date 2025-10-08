Panorama

PAS "USVOJIO" BEBU KOALU: Vlasnik šokiran prizorom, podelio fotografije (FOTO)

Jovana Švedić

08. 10. 2025. u 16:24

PRE nekoliko nedelja, u Viktoriji, Australija, dogodio se neobičan susret.

ПАС УСВОЈИО БЕБУ КОАЛУ: Власник шокиран призором, поделио фотографије (ФОТО)

Foto: Facebook/Portland victoria Community Notice Board/Steve Lamplough

Dok je uživao kod kuće u Viktoriji, stanovnik je čuo lavež svojih pasa i primetio da se nešto čudno događa u dvorištu.

Kada je izašao da vidi, ugledao je kako se mala beba koala čvrsto drži za leđa njegovog zlatnog retrivera Denija.

Foto: Facebook/Portland victoria Community Notice Board/Steve Lamplough

Prema njegovim rečima, beba koala je verovatno pala sa drveta i nije mogla da se vrati svojoj majci, pa je Deni preuzeo ulogu mame i ponosno je nosio dok se šetao po dvorištu.

Stiv je ovu neverovatnu scenu uslikao, a nakon što je fotografije postavio na društvenu mrežu Fejsbuk, za kratko vreme postale su viralne.

Nakon kraćeg perioda, Stiv je pažljivo skinuo koalu sa psa i postavio je na obližnje drvo, sa nadom da će majka uspeti da pronađe svoje mladunče.

To se na kraju i dogodilo, majka se bez problema vratila po svog malog džoija (kako se nazivaju mladi koale).

(Good News Network)
 

