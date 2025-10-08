PAS "USVOJIO" BEBU KOALU: Vlasnik šokiran prizorom, podelio fotografije (FOTO)
PRE nekoliko nedelja, u Viktoriji, Australija, dogodio se neobičan susret.
Dok je uživao kod kuće u Viktoriji, stanovnik je čuo lavež svojih pasa i primetio da se nešto čudno događa u dvorištu.
Kada je izašao da vidi, ugledao je kako se mala beba koala čvrsto drži za leđa njegovog zlatnog retrivera Denija.
Prema njegovim rečima, beba koala je verovatno pala sa drveta i nije mogla da se vrati svojoj majci, pa je Deni preuzeo ulogu mame i ponosno je nosio dok se šetao po dvorištu.
Stiv je ovu neverovatnu scenu uslikao, a nakon što je fotografije postavio na društvenu mrežu Fejsbuk, za kratko vreme postale su viralne.
Nakon kraćeg perioda, Stiv je pažljivo skinuo koalu sa psa i postavio je na obližnje drvo, sa nadom da će majka uspeti da pronađe svoje mladunče.
To se na kraju i dogodilo, majka se bez problema vratila po svog malog džoija (kako se nazivaju mladi koale).
(Good News Network)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UGROŽENI ULIČNI PSI I MAČKE: Osuđeni na žeđ po najvećim vrućinama
03. 07. 2025. u 10:50
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)