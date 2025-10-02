NJIMA KAO DA VLADA SAM ĐAVO: Za ove horoskopske znakove se veruje da nisu gospodari sopstvene sudbine
ZA Bikove, Jarčeve i Rakove veruje se da nisu gospodari svoje sudbine, već da njima upravljaju mračne sile. Iako toga nisu ni svesni, život ih često vodi kroz bol, prepreke i iskušenja, kao da ih nevidljiva ruka stalno koči i gura u pogrešnom pravcu, tvrde astrolozi.
Mnogi veruju da se đavo igra sa ovim znacima, menjajući njihove planove i iskušavajući njihovu sudbinu. I dok oni traže put ka miru, čini se da nevidljiva sila uživa da im ga stalno otežava.
Bik
Bikovi se gotovo stalno bore sa izazovima od finansijskih problema do nezadovoljstva na poslu. Njihov život kao da je magnet za prepreke, a mnogi veruju da to nije slučajno, već da iza toga stoji tamna energija koja se hrani njihovom mukom.
Jarac
Za Jarčeve se kaže da su posebno ranjivi kada je zdravlje u pitanju. Ma koliko vodili računa o sebi, bolesti i slabosti često ih prate. Kao da mračne sile uživaju da testiraju njihovu snagu i istrajnost, stavljajući ih na probu iznova i iznova.
Rak
Rakovi, poznati po privrženosti porodici, najviše pate upravo na tom polju. Nesporazumi, nesrećni odnosi i stalna emotivna iskušenja prate ih kroz život. Kao da neka senka uvek stoji između njih i srećnog doma.
(Informer)
