KISELI KUPUS NIJE ZA SVAKOGA: Ruski naturolog otkriva kome se ne preporučuje

Kiseli kupus vekovima je bio nezaobilazna namirnica na našim trpezama, naročito u zimskim mesecima. Bogat je vitaminom C, vlaknima i probioticima koji blagotvorno deluju na creva i imunitet. Ipak, iako ga mnogi s pravom smatraju “prirodnim lekom”, stručnjaci upozoravaju da preterana konzumacija može da nosi ozbiljne zdravstvene rizike, posebno kada je reč o visokom sadržaju soli. Na to podseća i ruski naturolog Georgij Nazarov, ističući da je važno da uživanje u ovom tradicionalnom specijalitetu bude umereno i svesno.

So – saveznik ukusa, neprijatelj zdravlja

Proces kiseljenja kupusa ne može da se zamisli bez soli. Upravo ona čuva kupus od kvarenja, daje mu karakterističan ukus i omogućava fermentaciju. Međutim, u isto vreme predstavlja i najveći problem za zdravlje. Prevelika količina soli uneta kroz kiseli kupus može da povisi krvni pritisak, optereti srce i bubrege, te izazove zadržavanje viška tečnosti u organizmu. Za osobe koje već imaju hipertenziju ili hronične bubrežne tegobe, to može biti posebno opasno.

Neravnoteža elektrolita i problemi sa mišićima

So ne utiče samo na pritisak i bubrege – ona menja i balans elektrolita u telu. Previše natrijuma remeti prirodnu ravnotežu sa kalijumom, što se može manifestovati kroz neprijatne simptome: grčeve u mišićima, naročito oko vrata i kičme, osećaj nemira ili “mravinjanja” u rukama i nogama. Ove tegobe mnogi ljudi ne povezuju odmah sa ishranom, ali upravo preterana konzumacija slanih namirnica, među kojima je i kiseli kupus, može biti okidač.

Dugoročne posledice – više od trenutnog rizika

Sve je više istraživanja koja povezuju visok unos soli sa povećanim rizikom od ozbiljnih bolesti, pa čak i određenih vrsta raka želuca. Važno je znati da čak ni temeljno pranje kiselog kupusa ne uklanja dovoljno soli da bi on bio potpuno bezopasan za osobe osetljivog zdravlja. Drugim rečima, iako ova namirnica pruža brojne benefite, ne treba zaboraviti da njena nutritivna vrednost dolazi u “paketu” sa rizicima.

Kako uživati u kiselom kupusu bez griže savesti

Kiseli kupus ne mora da se izbaci iz ishrane – potrebno je samo biti obazriv. Ako ga često jedete, pokušajte da smanjite unos soli kroz druge namirnice tog dana. Birajte neslane ili manje slane obroke, pijte dovoljno vode i pratite signale koje vam telo šalje. Otoci, povišen pritisak, ubrzan rad srca ili učestali grčevi znak su da treba da obratite pažnju. Posebno se preporučuje da osobe sa kardiovaskularnim bolestima i problemima sa bubrezima razgovaraju sa lekarom o tome koliko često i u kojoj količini smeju da konzumiraju ovu zimnicu.

