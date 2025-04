MESEČNI ASTRO VODIČ: Od 18. kreće preobražaj za 2 znaka, ovo će biti haotičan mesec

KOJIM znacima Zodijaka ovog meseca stiže podrška planeta da ostvare sve što žele? Čega bi trebalo da se čuvate, a šta će vas prijatno iznenaditi?

Astrolog Olga Savić tumači za vas položaje planeta i sugeriše na šta bi trebalo da obratite pažnju.

Ni aprili nisu što su bili – mislim da tako idu reči jedne pesme, a sasvim su pogodni da opišu mesec koji je pred nama. Jer, jako istaknut vodeni element sa kojim otvaramo april nekako ne obećava baš laku i jednostavnu dinamiku i akciju – mnogo je prenaglašenih osećanja raznih fela...a verovatno će biti tokom ovog meseca i jačih kišnih perioda.

U april ulazimo sa Suncem i Neptunom (magla izlazi na videlo, vizija novog početka počinje da se oblikuje i materijalizuje) u znaku Ovna. U znaku Bika su Mesec i Uran, u znaku Blizanaca je Jupiter, u znaku Raka je Mars, a u znaku Vodolije Pluton. U Ribama se nalaze Saturn, retrogradna Venera i retrogradni Merkur.

Možda bi najbolji izraz za ulazak u april bio – sve deluje prigušeno, pomalo tmurno, nikako da se istinski krene napred jer stalno vučemo neke repove. Sedmog aprila Merkur kreće direktnim hodom u znaku Riba, a 16. aprila prelazi u znak Ovna. U retrogradnoj senci će biti sve do 26. aprila – što znači da nam je maltene pa ceo mesec „obojen“ posledicama naših prošlih dela i akcija, s tim što će naši postupci i reči biti mnogo glasniji, mnogo impulsivniji a retorika obojena određenom dozom agresivnosti.

Ipak, ako hoćemo nešto da uradimo u bilo kom životnom sektoru – sada jeste vreme da taj neki novi početak i rešenje startuju, jer će Merkur imati podršku svog vladara Marsa u znaku Lava od 18. aprila.

Trinasestog aprila pun Mesec u znaku Vage – nezgodan period koji govori o izbijanju dugo kumulisanog nezadovoljstva.Naredne dve nedelje postoji izražena problematika u međuljudskim odnosima, kao i pojačana agresivnost.

Venera kreće direktnim hodom u znaku Riba 14. aprila i prelazi u znak Ovna poslednjeg dana meseca, sve vreme u vrlo bliskom savezu sa Saturnom.

Sve ovo znači da će ceo mesec obeležiti raznorazne ljubavne zapetljancije – preterani emotivni zanosi, iluzije, zablude, ljubavne prevare, tajne veze, ali isto tako i karmičke emotivne dogodovštine – one koje vam dođu da vas uvuku u ljubavnu ekstazu, ali kroz koje prolazimo sijaset iskušenja i lekcija, otežanja. Po pitanjima finansija je ovo čudan period – mnogo novca je u opticaju, ali je i mnogo troškova, a moguće su i novčane prevare i skrivanja.

Osamnaestog aprila Mars ulazi u znak Lava, znak u kojem je krenuo retrogradnim hodom još početkom decembra prošle godine.

Tokom celog meseca i Mars je u retrogradnoj senci i iz nje će izaći tek u maju (tada će ponovo doći na stepen sa kojeg je krenuo unazad). Pošto Mars predstavlja naše usmerenje, akciju, motiv za delovanjem – možemo da kažemo da mi polako privodimo kraju sve procese u bilo kojoj

životnoj oblasti kojima smo se bavili još od prošle godine. Pošto će Mars biti u nekim prilično komplikovanim aspektima sa drugim planetama tokom poslednje dekade aprila – savetujem oprez, to da se ne zatrčavamo i izbegavanje bilo kakvog vida konfliktnih situacija.

Devetnaestog aprila Sunce ulazi u znak Bika, a ovde ćemo imati i mlad Mesec 27.

Bikovima želimo srećne rođendane – a nama ostalima – bolje snalaženje u materijalnoj i finansijskoj sferi. Mlad Mesec u ovom znaku otvara period promena, a te promene dolaze na konto iskustva – što bi se reklo – naučili smo se pameti u nekim životnim segmentima ili situacijama i nemamo nameru da ponavljamo iste greške.

Mesec završavamo sa naglašenom vatrenom simbolikom – koliko god april bio u početnoj fazi muljav i koliko god vukli repove i otežanja – mi idemo napred i samo napred. Srećni nam bili aprilski dani!

OVAN

Ljubav

Sunce u prolasku kroz vaš znak donosi jaku, ali povremeno prilično tvrdoglavu i svojeglavu energiju, pa možete reagovati u trenutku i na ono što treba, ali i na ono što je sitnica ili besmislica. Ne rešavajte situacije sa voljenom osobom kroz ubeđivanje ili rasprave – jer tenzija može lako eskalirati i dovesti vas do ivice prekida, a neki parovi tu „ivicu“ mogu i preći.

Period od ulaska u drugu dekadu pa do kraja meseca je dosta osetljiv, pa uključite oboje (a pogotovo vi) strpljenje na maksimum i budite spremni da „pregovarate“ sa voljenom osobom. Napomena – i kod zauzetih i kod slobodnih Ovnova sada je period kada se lako zanesemo i možda uplovimo i u nešto tajno – čisto da bismo zakomplikovali sopstveni život. Slobodni bolje neka budu strpljivi, jer se od kraja aprila i kroz maj otvaraju prave ljubavne mogućnosti.

Posao

Ambicije jesu pojačane, volja i energija postoje – ali to ne znači da ćete lako i na jednostavan način stići do svojih ciljeva. Rezultata će biti, ali će oni tokom prve polovine meseca dolaziti nešto sporije ili sa više vašeg uloženog truda. Neka vaše odluke budu dobro promišljene, naročito u drugoj polovini meseca.

Poslušajte savete starijih kolega, šefova ili onih koje smatrate autoritetom u svom poslu – njihovo iskustvo i zrelost će vam biti od pomoći. Finansijski je stabilnija druga polovina aprila.

Zdravlje

Problemi sa sinusima, glavoboljama, respiratorne tegobe. Nivo stresa jeste povišen, a potrebna vam je i fizička aktivnost, ali i momenti relaksiranja i opuštanja.

BIK

Ljubav

Vaša su raspoloženja promenljiva i dosta ste osetljivi u početnoj fazi aprila meseca. Iako će odnos sa voljenom osobom biti korektan, postoji nezadovoljstvo unutar vas (koje i može ali i ne mora biti vezano za partnera i za vašu vezu) koje će s vremena na vreme biti vidljivo kroz vašu pojačanu nervozu. Ako ste jedan od onih parova kojima baš i ne ide najbolje već neko vreme – tu već postoji ozbiljno preispitivanje i kod partnera i kod vas, a verovatno su i tenzije pojačane.

Od druge polovine aprila otvara se faza u kojoj je moguće da dođe do prekida u onim odnosima u kojima se dugo odlaže neizbežno. Slobodni Bikovi - čudan ljubavni period koji nekima od vas može da donese čak i onu savršenu ljubav, a nekome ono što će i pored fenomenalnog početka brzo pokazati da baš i nije toliko vredno truda. Pa šta vam zapadne.

Posao

Mogućnost prilično interesantne poslovne ponude polovinom meseca (može biti vezana za inostranstvo), koja bi delimično bila realizovana tokom aprila a u potpunosti tokom maja. Teret obaveza je prisutan sve vreme, naglašeno tokom druge dekade, a to je istovremeno i period za pojačanu nervozu u kolegijalnim i saradničkim odnosima.

Finansije su, standardno–prilično promenljiva stavka i to zbog povišenog nivoa troškova. Postoji šansa za nešto bolje prilive, i to tokom druge i treće dekade aprila.

Zdravlje

Prisutna je nervoza i povišen nivo stresa. Pojedini Bikovi mogu imati i tegoba sa grlom i hormonima – naglašeno u prvoj polovini meseca.

BLIZANCI

Ljubav

Prva dekada aprila nije baš sjajna za zauzete – malo čudna i mutna energija između partnera i vas, a biće prisutni i nesporazumi. Moguće je čak da se pojave naznake ljubomore i sumnjičavosti u odnosu.

Ostatak meseca je ipak bolji – komunikacija sa voljenom osobom će biti dobra, postoje laki i brzi dogovori oko svega, i definitivno ćete kao par „živnuti“. Planirajte krajem aprila kraće putovanje – sve su naznake da ćete se odlično provesti.

Slobodni Blizanci – maltene ceo april daje dobre prilike i za zabavu i druženje, ali i za flert i zaljubljivanje. Ipak, budite oprezni ako vašu pažnju privlači osoba koja je zauzeta – to se može pokazati kao dosta komplikovana priča, pa ako je moguće – izbegnite takav tip ljubavnih akcija. Druga dekada meseca će vam ostati u pamćenju kao vrlo intenzivan, zabavan i podsticajan period.

Posao

Pomalo mutna i usporena, na momente i dosadna početna faza aprila. No, vrlo brzo se situacija ubrzava i već od ulaska u drugu dekadu već ćete imati problem kako da se organizujete da biste postigli sve ono što je pred vama.

Vaša se energija menja, postajete motivisaniji, energičniji i sa više entuzijazma u svakom radnom danu. Komunikacija sa saradnicima će biti više nego dobra (vašom zaslugom, ne njihovom). Što se finansija tiče – i pored korektnih priliva, vi ne osećate dovoljnu dozu stabilnosti.

Zdravlje

Slabiji imunitet u prvoj polovini meseca, sklonost ka alergijama, prehladama. Drugi deo aprila – više nego solidna zdravstvena situacija.

RAK

Ljubav

Od 18. aprila slobodno krenite sa slavljem – jer Mars konačno izlazi iz vašeg znaka. Još od septembra vam je uzburkavao osećanja, a od početka godine – doneo prave male mini drame vezane za odnos sa voljenom osobom. Te ljubavne oscilacije umele su i da vrlo slatko, ali i vrlo papreno začine vaše ljubavne veze.

Prva polovina meseca razrešiće mnoge ljubavne manje ili veće drame – umećete da se pronađete u emocijama, ako već ne umete da se uvek pronađete u komunikaciji. U drugoj polovini aprila vaš fokus će biti na drugim stvarima, a ljubavni život miran. Slobodni Rakovi – ljubav će vas itekako mamiti, a posebno je prva polovina meseca pripremila za vas sijaset slatkih emotivnih „udica“. Možete se upecati.

Posao

Sa saradnicima ćete umeti da pronađete zajednički jezik i dogovorite se na relativno jednostavan način tokom prve polovine meseca. Šefovi vas mogu iritirati, ali ćete umeti da izađete na kraj sa njima. Dobar je period za one koji sarađuju sa inostranstvom ili češće poslovno putuju.

Drugi deo aprila donosi bolje stanje finansija, kao i veće razumevanje sa nadređenima – ali i intenzivniju i haotičniju poslovnu situaciju na dnevnoj bazi. U ovom periodu će vam trebati znatno bolja organizacija i brzina u radu.

Zdravlje

Meteoropatske tegobe i povremeni problemi sa stomačnim delom su aktuelni kod starijih Rakova. Mlađi – alergije.

LAV

Ljubav

Jače oscilacije u vašim emotivnim relacijama biće prisutne sve do kraja druge dekade aprila – naročito u danima oko punog Meseca – kada uzburkanost osećanja i promenljivost u raspoloženjima kod oboje može dostići svoj vrhunac. Da li je rešivo – jeste, ali će biti potrebno da oboje stavite emocije na prvo, a ego na drugo mesto.

Ovaj mesec može doneti pozitivan preokret u vašem odnosu, ako se oboje potrudite – što će biti najviše vidljivo u poslednjoj njegovoj dekadi.

Ti dani vam donose dobru energiju, želju za zajedničkim aktivnostima i dešavanjima sa partnerom, i puno dobrog uzbuđenja i energije. Slobodni Lavovi – akcije sa prijateljima i pojačan društveni život će vam donositi dobro raspoloženje. U ljubavi malo opreza ne bi bilo na odmet – ne treba se zaletati i ne treba očekivati previše.

Posao

I pored dobre poslovne situacije i dešavanja – prva polovina aprila će donekle otežati vaše funkcionisanje na dnevnoj bazi. Jer, biće prisutna tehnička problematika, ne baš dobra komunikacija sa saradnicima, a verovatno i administrativne teškoće.

Drugi deo meseca je znatno bolji, jer sve funkcioniše po planovima i malo je prostora za greške, propuste ili bagove. Vaše ambicije, ali i motiv za posao se snažno pokreću u poslednjoj dekadi meseca. Finansijski je ovo zahtevan period, najpre zbog troškova.

Zdravlje

Stariji Lavovi – osetljiv stomačni deo, kao i kardiovaskularni sistem. Mlađi – mentalna opterećenost, prisustvo stresa.

DEVICA

Ljubav

U onim vezama u kojima već postoji nestabilnost, u kojima je prisutno mnogo nedorečenosti, a pogotovo u onima u kojima se “oseća” da nešto nije kako treba i gde postoje jake sumnje u vernost – biće mnogo nemira tokom aprila.

Neki odnosi tog tipa sada mogu prestati da postoje, a u svakom slučaju će biti potrebno mnogo obostranog truda i jasnoće da bi se stvari popravile. One veze koje su suštinski stabilne imaju pred sobom mesec koji daje priliku za više strasti, ali i za značajne dogovore i planove za budućnost.

Slobodne Device – šanse za stare ili nove ljubavi definitivno postoje, ali… Vredi ući u nešto novo ili obnoviti odnos samo ako ste istinski realni i samo ako ste se naučili na prošlim greškama. Sve što je tajno, sve što je nedefinisano i mutno, koliko god da vam je privlačno i inspirativno – izbegavajte.

Posao

Moraćete da se oslonite na sebe i isključivo na sebe, što će svakako činiti da poslovno zahtevan i umarajući period traje intenzivno do kraja prve dekade, a u manjem obimu skoro tokom celog meseca.

Izguraćete vi prilično uspešno sve ovo, ali će vam faliti ta podrška, to da možete da se oslonite na nekog i budete sigurni da će ispuniti dogovoreno. Finansije sada dolaze u fokus – da, ovaj će vam mesec popraviti prilive i po tom pitanju ćete biti sigurniji – ali ti troškovi. Mnogo će vam glavobolje doneti.

Zdravlje

Bićete prilično rasplinuti i u mentalnom i u fizičkom smislu – što će svakako donositi kratkotrajne padove imuniteta. Starije Device – meteoropatske i hronične tegobe.

VAGA

Ljubav

Strasti sada igraju glavnu ulogu u vašem partnerskom životu. A pošto ste i partner i vi na neki svoj način preosetljivi tokom većeg dela aprila – jasno je da te strasti u nekim momentima mogu biti divne i spajajuće i duboke, ali u nekim momentima mogu i da itekako izbace i drago vam biće i vas iz takta i koloseka.

Naravno da vam je jako osetljiv period oko punog Meseca u vašem znaku i naravno da može biti napetosti u vašoj vezi – a na vama dvoma je da to ishendlujete, izbalansirate. Poslednja dekada meseca je već mnogo više po vašem ukusu – opuštanje, zabava i neuporedivo više osmeha.

Slobodne Vage – ma nije problem zaljubiti se, ali jeste pitanje koliko je realan vaš pogled na osobu koja vas privlači. Lepo se vi zabavljajte i uživajte, a prave prilike za ljubav “po vašoj meri” će doći tokom maja.

Posao

Najviše energije ćete tokom aprila trošiti baš kroz posao, s tim što će vam prva polovina meseca biti više “glavolomna”. Jer zašto da bude jednostavno kad može da bude komplikovano? Vaš trud će biti neosporan, ali mnogo toga vam neće ići na ruku – od loše komunikacije sa kolegama, pa sve do obaveza koje se pojavljuju kao pečurke posle kiše.

Ali dobro, zato će drugi deo meseca biti ne samo jednostavniji po vas, već vam može doneti i poslovne prilike koje deluju prilično solidno. Finansije – nije loše.

Zdravlje

Nije loše vreme da promenite po koju naviku i više vodite računa o ishrani, snu, odmoru. Starije Vage mogu imati manjih problema sa alergijama, hormonima ili venama.

ŠKORPIJA

Ljubav

Sve se može kad se srca slože. Naglašena osećanja pomoći će mnogim parovima da pronađu rešenja za komplikovane situacije i da se više potrude jedno oko drugog, ali isto tako – baš ta prenaglašena osećanja će vas više puta uvesti i u probleme – najpre one koji se vezuju za sumnju, ljubomoru ili povređena osećanja (sa razlogom ili bez). U manjoj ili većoj meri ovih oscilacija će biti do kraja druge dekade meseca.

Ostatak aprila donosi i voljenoj osobi i vama fokus na neke druge životne situacije. Slobodne Škorpije – i Saturn i retro Merkur i retro Venera u vašem polju ljubavi – ili će u dušu i misli da vas bode ono što je prošlo, ili će vam se stari znalci motati ispred nosa non stop ili će sve ono što je novo nositi u sebi dah podsećanja. Komplikovane ljubavne petljancije, ja da vam kažem.

Posao

Kroz neki duži vremenski period vi hodate, bez zastajanja, samo napred – ali ne onom brzinom kojom biste želeli i kao da vučete za sobom džak kamenja.

U prevodu – teško vam je, ali se ne date. Jednim delom će se sve ono što se vezuje za posao ubrzati od ulaska u drugu dekadu meseca, a posebno tokom treće dekade, kada vaš vladar Mars ulazi u znak Lava i vaše polje karijere. Vaš motiv, ali i ambicije mogu naglo uzleteti, pa u tim danima malo pripazite da ne stanete nekom saradniku ozbiljno na žulj.

Zdravlje

Stres i nervoza vas prate u stopu i ne odvajaju se od vas. I stomačni i urogenitalni trakt mogu biti nešto osetljiviji, a moguće su i glavobolje i meteoropatske tegobe.

STRELAC

Ljubav

Kišni i magloviti oblaci nad vašim emotivnim životom će biti češće prisutni u prvoj polovini meseca. Neke tuge ili sumnje će se uvlačiti u vas lako – imali ili nemali pravih razloga za njih u realnosti. No, korak po korak vi ćete izlaziti iz kišne ljubavne sezone i od polovine meseca će odnos sa voljenom osobom lako teći – bilo da su su u pitanju dogovori, planiranja ili pak zajednički lepi trenuci.

Još kada vašu kuću krize i opterećenja napusti tranzitni Mars 18. aprila – sve će nekako krenuti lakše i bez tolikih pritisaka na vas. Slobodni Strelčevi – Sunce u polju ljubavi ukazuje da vaš sjaj privlači udvarače – ali trebalo bi dobro proveriti i koliko je “sjaj” tih udvarača zaista pravi. Mnogo bolje emotivne prilike idu za vas u drugoj polovini meseca, mnogo realnije – a vrlo izvesno i mnogo vatrenije. Pa, onda vredi sačekati!

Posao

Nije poslovno lagana prva polovina meseca – dosta teškoća prilikom završavanja obaveza, papirologije, dogovora, projekata.

Vaša želja da požurite i što pre sve obavite jeste na mestu – ali je malo verovatno da će ono oko vas i oni oko vas umeti da prate vaš tempo. Pozitivnija, a jednim delom i jednostavnija dešavanja kreću u drugoj polovini meseca. Vaša energija, ali i vaši poslovni rezultati kreću uzlaznom linijom. Što se finansija tiče – neće vas zaobići troškovi koji se vezuju za dom ili članove familije.

Zdravlje

Stariji – povišen nivo hroničnih tegoba. Što se mlađih tiče – mentalno opterećenje i neki vid prolećnog umora jesu prisutni.

JARAC

Ljubav

I partner i vi ćete se truditi da se razumete – što će možda tokom prve sedmice aprila ići sporo i sa saplitanjem, ali već nakon toga bi na prvom mestu komunikacija (ali ona iz srca) mogla početi da “pegla” sve neravnine u vašem odnosu.

Oboje pokušavate da se prilagodite jedno drugom, kod oboje postoji želja da se potencijalni nesporazumi reše i da se izađe iz perioda koji povremeno zaista jeste bio naporan za vaš odnos. Najveći pritisak ostaje iza vas od prelaska u treću dekadu aprila. Biće tokom celog meseca povremenih porodičnih petljancija – rešavajte to u hodu i trudite se da se ne opterećujete mnogo onim što ne možete u datom trenutku srediti.

Slobodni Jarčevi – mešaće se prošlost i budućnost, stara i nova osećanja će vas prelivati. Budite oprezni da se u nekim nerealnim zanosima ne “udavite” emotivno.

Posao

Oni preko puta vas će testirati vaše strpljenje. Situacije na dnevnoj bazi će testirati vaše strpljenje. Dobro je što tog vašeg strpljenja ima u ogromnim količinama, kao što je dobro i to što ćete vi u svakoj situaciji umeti da povučete pravi potez, kažete prave reči – baš ono što je potrebno da bi stvari krenule i funkcionisale.

“Nagužvanost” u poslovnom sektoru će biti posebno prisutna tokom druge dekade meseca. Što se tiče finansija – neki manji zastoji početkom meseca, posle je situacija stabilna.

Zdravlje

Budite nešto više oprezni u saobraćaju. Stariji Jarčevi – problemi sa zglobovima i ligamentima. Mlađi – osetljiv respiratorni sistem, posebno su moguće alergije.

VODOLIJA

Ljubav

Red dobrog raspoloženja, red manjka zajedničkog vremena, red lepih aktivnosti, red onoga kada ste oboje okrenuti svojim obavezama i prioritetima, red opuštenih razgovora, red nažuljanih osećanja. I kroz sve to s vremena na vreme čak mogu promicati i talasi sumnje. Vaš odnos je tokom ovog meseca prilično kompleksan i promenljiv – a trebalo bi tokom poslednje dekade aprila dobro paziti da ne dođe do jedne ili više prilično burnih rasprava.

U suštini, pokušajte da što više pažnje pridajete onome lepom što je u vašem odnosu – a da bilo kakve probleme rešavate odmah, dok su mali… da ne bi porasli preko noći. Slobodne Vodolije – vaš društveni život će biti prilično inspirativan i živahan. Ovaj mesec nije baš sjajan za neke dublje i ozbiljnije ljubavi, ali za zabavu svakako jeste, pa onda provod stavite na prvo mesto!

Posao

Dugačak tranzit Marsa kroz sektor poslovne svakodnevice, a pogotovo period od ulaska u 2025. godinu vas je prilično umorio, istrošio na svim nivoima. U prvoj polovini aprila ovaj će uticaj još uvek biti jak, ali ste vi nekako kroz sve ovo vreme stekli iskustvo i prave modele ponašanja da sa tim izađete na kraj.

Iako će vam drugi deo aprila po nekim poslovnim pitanjima biti lakši, ipak ćete imati par momenata kada ćete žestoko morati da branite svoje stavove, ali i svoje pozicije. Finansije – šareno, ali malo kreće na bolje.

Zdravlje

Moguće su stomačne tegobe, ali i problemi sa grlom, hormonima, alergijama. Pored toga – mentalno opterećenje i glavobolje.

RIBE

Ljubav

Svi ljudi prave greške, ali neki od njih se trude da ih isprave a neki ne. Sigurna sam da vi vrlo dobro znate koje su vaše, lične greške po pitanju odnosa u kojem ste. Samo je pitanje da li ćete imati snage da ih priznate prvo sebi, onda i partneru – i da počnete da radite na njima. Sve do polovine meseca postoji prostor da se stvari reše, da se situacija dovede u normalu, ali postoji i prostor da se sve ono što je emotivno i lepo u vašem odnosu sada oporavi i pokrene. Vredeće truda.

Slobodne Ribe – mašta i snovi su se pomešali, prošlost i budućnost prepleli. U vama je gomila osećanja, zanosa, nadahnuća. Samo neki od vas će iz ovog kotla emocija uspeti da izvuku ljubavnu premiju. Ostali – više sreće drugi put. Ljubavni zanosi su divna stvar, ako imaju iole uporišta u realnosti. Ako nemaju – onda ostane samo na snovima.

Posao

Osećaj zastoja ili stagniranja, osećaj da ništa ne ide po vašim planovima – može biti intenzivno prisutan u prvoj dekadi aprila. Ako ne bude velikih problema, biće onih sitnih bagova koji će vas iritirati i usporavati.

No, sve se to rešava na lakši ili na teži način. Vaš elan polako počinje da se budi polovinom meseca, a na to će pozitivno uticati i bolji finansijski prilivi. Od ulaska u treću dekadu aprila vi ste već u usponu, jako angažovani i sa ambicijama uključenim na maksimum. Finansije će se popravljati.

Zdravlje

I na dalje će biti prisutne izraženije hronične tegobe, posebno kod starijih pripadnika znaka i posebno u prvoj polovini meseca. Ostatak aprila nije loš.

