NAJTAČNIJI LJUBAVNI HOROSKOP ZA MART 2025: Spremite se na dramatične promene koje donosi retrogradna Venera

VENERA, planeta ljubavi, ulazi u retrogradnu fazu od 1. marta, što predstavlja dramatičnu promenu u ljubavnim odnosima za svaki horoskopski znak. Tokom retrogradne Venere, ljubavne stvari usporavaju, a ljudi često menjaju mišljenja (ili čak partnere). Ovaj mesec pruža priliku da preispitamo i procenimo naše odnose s drugima.

Retrogradna Venera snažno je povezana sa osobama iz prošlosti, bilo da se ponovo povežemo sa njima ili jednostavno proživimo lepe uspomene. Retrogradna Venera ima karmički efekat, a ljubavni životi mogu pretrpeti dramatične promene, bilo u pozitivnom ili negativnom smeru.

Ako se odnos obnovi tokom ovog meseca, to je bilo sudbinski, a ako se okonča, pruža vam slobodu da pronađete nekog odgovarajućeg.

Međutim, ako započnete novu vezu tokom retrogradne Venere, smatra se da ljubavna energija neće biti potpuno izražena ili će se stvari promeniti nakon što Venera ponovo postane direktna.

Ljubavni horoskop za mart 2025. godine za svaki horoskopski znak:



Ovan

Venera prelazi kroz vaš znak do 27. marta. Ovo se obično dešava samo jednom godišnje, ali ove godine ćete iskusiti Veneru u svom znaku dva puta (ponovo u maju) zbog retrogradne faze planete. Iako je Venera retrogradna, ovo je period kada izgledate i ponašate se najbolje, privlačeći druge ili osvajajući pažnju trenutne ljubavi. Prvih osam dana meseca su najvažniji, jer je Venera stacionarna retrogradna i vrlo moćna (u pozitivnom ili negativnom smislu).

Bik

Moguće je da ćete se tajno sastajati sa nekim tokom ovog meseca, jer i Venera i Merkur prelaze kroz vašu 12. kuću izolacije. Mogući su različiti razlozi za ovo, uključujući želju da vezu zadržite u tajnosti. Ovo može biti ljubav iz prošlosti ili neko novo poznanstvo.

Blizanci

Osećate se prilično dobro ovih dana, jer Jupiter prelazi kroz vašu prvu kuću do juna. Sa retrogradnom Venerom i Merkurom u vašoj 11. kući prijatelja, mogli biste preći iz prijateljstva u romantičan odnos, posebno ako ste slobodni (ili čak i ako niste!). Ova energija će biti pojačana snažnim solarnim pomračenjem koje se dešava u vašoj 11. kući grupa 29. marta.

Rak

Mars je direktan, što čini mart mesec idealnim za napredovanje, preduzimanje akcija i vođenje svojih strasti. Ako ste slobodni ili u potrazi, možda ćete primetiti nekog na poslu, ili nekog koga ste poznavali kroz prijateljstvo ili poznanstvo. Vaša pažnja prema toj osobi biće najistaknutija oko vremena solarne pomračenosti krajem meseca.

Lav

Venera i Merkur prelaze kroz vašu 9. kuću putovanja, donoseći mogućnosti da upoznate nekog novog, bilo tokom putovanja ili putem interneta. Postoji velika šansa da ta osoba bude iz inostranstva ili iz daljine. Lunarno pomračenje 29. marta dodatno će pojačati ovu energiju.

Devica

Venera prelazi kroz vašu 8. kuću intime, što čini ovaj mesec interesantnim za povezivanje na dubljem nivou. Mars u Raku veoma je povoljan za vas, jer pomaže u definisanju vaših odnosa i želja u prijateljskom okruženju. Solarno pomračenje 29. marta osvetliće vašu intimu, ukazujući na velike promene u vašem ličnom životu.

Vaga

Venera prelazi kroz vašu 7. kuću braka i odnosa, pa ako imate partnera, skloni ste da provodite više vremena zajedno, radeći stvari koje oboje volite. Solarno pomračenje 29. marta donosi šanse za nove početke, ako to želite. Ako želite upoznati nekog novog, uz Veneru i pomračenje, postoji velika šansa da će se to desiti, a ako se to ne dogodi, neko iz prošlosti bi mogao ponovo da se pojavi.

Škorpija

Veći deo meseca, Neptun prelazi kroz vašu 5. kuću ljubavi, izazivajući vas da težite savršenom odnosu. Mars u vašoj 7. kući može izazvati ljubavne promene ili vas podstaći da obratite pažnju na nekog koga poznajete kroz posao. Solarno pomračenje 29. marta dodatno će pojačati ovu energiju.

Strelac

Venera u vašoj 5. kući ljubavi čini mart mesec odličnim za ljubavne avanture, bilo da se radi o osobi iz prošlosti ili trenutnoj vezi. Mars, planeta strasti, u vašoj 8. kući intime, pomaže da se zbližite sa nekim na dubljem nivou.

Jarac

Mars prelazi kroz vašu 7. kuću braka, pa budite oprezni da ne budete previše asertivni prema partneru. Venera i Merkur prelaze kroz vašu 4. kuću, pa je ovo idealno vreme za udobne sastanke kod kuće ili uživanje u intimnim trenucima sa partnerom. Lunarno pomračenje 13. marta donosi dublje emotivno povezivanje sa nekim u vašem okruženju.

Vodolija

Jupiter u vašoj 5. kući donosi pozitivnu energiju, čineći ovaj mesec idealnim za ljubavne prilike. Venera u vašoj 3. kući može doneti nova poznanstva kroz kolege ili ljude iz vašeg neposrednog okruženja. Mars u vašoj 10. kući može otežati balansiranje posla i ljubavi, ali vaša motivacija da pronađete ili uživate u ljubavi biće snažna.

Ribe

Sunce prelazi kroz vaš znak do 20. marta, čineći vas opuštenima i samouverenima. Lunarno pomračenje 13. marta osvetliće ljubavne odnose, dok će Venera, koja prelazi kroz vašu 2. kuću, podsticati kupovinu stvari koje vas usrećuju. Na kraju meseca, kada Venera ponovo pređe u vaš znak, bićete spremni za nova ljubavna iskustva, bilo da se radi o osobi iz prošlosti ili nekome novom.

