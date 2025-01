NIJE MOGAO DA ŽIVI SOPSTVENI ŽIVOT: Pre 15 godina preminuo DŽ.D. Selindžer

BIO je najpoznatiji književnik "pustinjak" na svetu. Rođen na Menhetnu, otišao je u izolaciju u predgrađe grada Korniš u Nju Hempširu, ubrzo posle objavljivanja bestselera "Lovac u žitu" 1951. godine. Narednih godina često je govorio: "Zašto moj život ne može biti moj sopstveni?" Ogorčeno se žalio bliskim prijateljima na "proklete ljude" koji su mu slali pozive na društvene događaje.

Navršilo se ravno 15 godina od smrti Džeroma Dejvida Selindžera, jednog od najznačajnijih posleratnih američkih pisaca koji je preminuo u 91. godini. Bio je poznat po tome što nije želeo da bude poznat.

Selindžerov ugled počiva na nevelikom, ali vrlo uticajnom opusu: romanu "Lovac u žitu" i zbirkama "Devet priča", "Freni i Zui" i "Podignite visoko krovnu gredu, tesari i Simor: Uvod".

Iako neki, posebno nastavnici i bibliotekari, nisu znali šta da misle o knjizi, "Lovac u žitu" je postao bestseler, a glavni junak, Holden Kolfild, tinejdžer koga su izbacili iz škole, postao je najpoznatiji američki književni mangup posle Haklberi Fina. Sa svojim ciničnim, žargonskim tonom, saosećanjem za pubertetlije, i snažnim, ali otuđenim osećanjem za moral i nepoverenjem prema svetu odraslih, ovaj roman je pogodio žicu hladnoratovske Amerike i ubrzo stekao kultni status, posebno među mladima. Čitanje "Lovca" je nekad predstavljalo ključnu stepenicu u odrastanju, skoro podjednako važnu kao dobijanje vozačke dozvole.

Selindžer je usavršio veštinu književne ironije - sposobnost da saopšti to što misli, a da kaže što manje, ili čak nešto sasvim suprotno. A, što je više tražio privatnost, sticao je sve veću slavu, naročito pošto se 1961. pojavio na naslovnici "Tajma". Britanski književni kritičar Ian Hamilton je 1984. predložio Selindžeru da napiše njegovu biografiju. Sasvim očekivano, Selindžer je to odbio, uz opasku da je "pretrpeo dovoljno eksploatacije i ugrožavanja privatnosti za jedan ljudski vek". Hamilton je ipak napisao knjigu, i 1986. Selindžer je pokrenuo sudski proces da spreči korišćenje citata i parafraza iz neobjavljenih pisama. Slučaj je dospeo do Vrhovnog suda, i na iznađenje mnogih, Selindžer je dobio tužbu, mada ga je to koštalo privatnosti.

Selindžerova privatnost je dodatno ugrožena 1998. i 2000. objavljivanjem memoara Džojs Mejnard, sa kojom je bio u vezi deset meseci 1973, a potom i objavljivanjem memoara njegove ćerke, Margaret.