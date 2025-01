SLAVNI RATNIK, PREMINUO OD PARTIZANSKIH BATINA? Na današnji dan umro je vojvoda Petar Bojović

PRE 80 godina, na Bgojavljanje u 87. godini umro je vojvoda Petar Bojović, kako se pretpostavlja, od posledica batina koje je dobio od partizana.

Foto Arhiva

Sahranjen je uz opšti muk tadašnje medijske javnosti, u uskom krugu porodice, bez vojnih počasti, a uzrok njegove smrti zvanično je bila obostrana upala pluća.

Slavni ratnik je uz Radomira Putnika, Stepu Stepanovića i Živojina Mišića, bio je jedan od samo četvorice srpskih generala koji su nosili titulu vojvode i jedini živi srpski vojvoda u vreme Drugog svetskog rata, doduše tada već u dubokoj starosti.

- Nemamo pouzdane dokaze da su partizani tukli vojvodu Bojovića, ali je on svakako žrtva komunističke represije - rekao je istoričar Nemanja Dević. - Važan kontekst u kojem se sve dešavalo za tumačenje poslednjih nedelja života srpskog vojvode i odnosa novih vlasti prema njemu je to što je on 1942. uputio je pismo podrške generalu Draži Mihailoviću. Njegov sin, Dobrosav Bojović, bio je oficir ilegalnog pokreta generala Mihailovića u okupiranom Beogradu. Ozna je optužila vojvodu Bojovića za saradnju sa neprijateljskim organizacijama tokom okupacije.

Tek devedesetih godina vojvoda Bojović je u potpunosti, u istorijskom smislu, rehabilitovan. Danas istorijske činjenice o njemu govore da jeste bio hapšen, tretiran kao narodni neprijatelj.