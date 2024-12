MAGNETNA OLUJA STIŽE ZA KATOLIČKI BOŽIĆ: Trajaće i do 30 časova

LjUDI na severnoj hemisferi će u sredu biti tretirani zaslepljujućim prikazima aurore borealis, dok se Sunčana koronalna masa obrušava na našu planetu, prema ruskim naučnicima.

Posle dve nedelje relativne neaktivnosti, Sunce je u ponedeljak doživelo bljesak klase M, magnitude 8,9, što bi jedva moglo da bude klase Iks (X). Bljesak se dogodio u grupi Sunčevih pega 3932, koju astronomi prate jer bi trebalo da preseče liniju Sunce-Zemlja u narednih 5-7 dana.

-Deo izbacivanja koronalne mase mogao bi da odseče našu planetu popodne 25. decembra, rekao je u utorak Mihail Leus iz meteorološkog centra „Fobos“ u Moskvi na svom Telegram kanalu.

-Prognoze pokazuju da bi to moglo dovesti do magnetne oluje G1 ili G2, dodao je on.

Baklja je u ponedeljak bila pod uglom od 40 stepeni od linije Sunce-Zemlja, objasnio je Leus, zbog čega će oluja najverovatnije biti blaga. Njegovo trajanje je procenjeno na 8-10 sati, ali bi moglo trajati i do 30.

Pored polarnog svetla, solarna oluja u sredu može izazvati neke smetnje radija u visokofrekventnom (HF) opsegu i uticati na rad nekih satelita. Solarne oluje takođe nose rizik od radijacije za astronaute u svemiru i ljude u avionima na velikim visinama.

Baklja X9 dovela je do jake geomagnetne oluje 10. oktobra. Događaj na nivou G4 imao je potencijal da poremeti električne mreže i izazove nestanke radio-signala, ali je na kraju prošao relativno bez događaja u smislu tehnoloških poremećaja. To je dovelo do toga da se severna svetlost posmatra čak i na jugu do američke države Kalifornije.

(rt.com)

