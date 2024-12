IŠAO SVOJIM PUTEM: Na današnji dan rođen Frenk Sinatra (VIDEO)

OD svilenih tonova njegovog glasa, koji su osvajali svet, do turbulentnog života ispunjenog skandalima, ljubavima i prijateljstvima na rubu kontroverze - Frenk Sinatra je bio čovek kontrasta.

vikipedia

Rođen 12. decembra 1915. godine u radničkoj porodici u Hobokenu, Nju Džerzi, Sinatra je brzo napustio školu i krenuo svojim putem, vođen snažnom željom za slavom. Od siromašnog dečaka do zvezde koja je svojim glasom definisala epohu, Sinatra je pevao i živeo "na svoj način". Njegovi hitovi poput My Way, Strangers in the Night, i New York, New York postali su himne generacija. Ali, koliko god njegova muzika bila veličanstvena, njegov privatni život bio je podjednako glasan - ispunjen ljubavnim romansama, brakovima, vezama sa mafijom i prijateljstvima sa političkim gigantima, poput Džona F. Kenedija.

Sinatra je sa 15 godina napustio školu jer je želeo da bude sportski novinar. Upisao je večernju školu novinarstva gde je učio engleski jezik, daktilografiju i hvatanje beleški.

Bio je samouk u pevanju. Nikada nije poznavao note i oslanjao se samo na svoj odličan sluh i osećaj za ritam. Do kraja života je isticao da mu je najveći uzor Bili Holidej, koju je tridesetih godina slušao u njujorškim klubovima.

Imao je ukupno četiri braka. Prvi put se oženio kada mu je bilo 24 i to svojom dečačkom ljubavi iz komšiluka. Tokom deset godina braka sa Nensi Barbato dobio je troje dece.

"Kolumbija rekords" je 1946. objavljivala jednu Sinatrinu ploču mesečno, a još je neverovatnije da su se u to vreme njegove ploče prodavale u deset miliona primeraka godišnje.

Kada su ga svi već sahranili zbog silnih skandala, kada je pročitao scenario za "Odavde do večnosti" sam se prepoznao u ulozi Mađija i uspeo da dobije ulogu koja mu je kasnije donela Oskara.

Posle raskida veze sa Avom Gardner, Sinatra je bio u ljubavi sa Loren Bekol, udovicom Hemfrija Bogarta. Do kraja života Ava je svakoga dana od Sinatre dobijala novi telegram u kome je uvek isto pisalo - da je voli i da mu nedostaje. Ava je u svojim memoarima priznala da je Frenk bio ljubav njenog života.Sinatra je 1966. oženio 30 godina mlađu, tada 21-godišnju Miju Farou, ali su se rastali posle samo 16 meseci.

Umro je od srčanog udara 14. maja 1998. u Los Anđelesu.