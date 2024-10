JUPITER OD SUTRA KREĆE RETROGRADNO: Očekujte i napete aspekte, a evo koji su najbolji datumi za svaki horoskopski znak

MNOGI se zabrinu kada čuju da neka planeta kreće retrogradnim hodom, jer očekuju negativne događaje.

Ali, nije uvek tako, jer taj hod često omogućava da dovršimo nešto što ranije nismo stigli da uradimo. I dok je mali, hitri Merkur, planeta najbliža Suncu, tri puta godišnje retrogradan, velike planete, poput Jupitera i Saturna, provedu i po nekoliko meseci godišnje u retrogradnom hodu.

Dok Zemlja jednom obiđe oko Sunca, Merkur to učini četiri puta, što znači da "zemaljska" godina traje četiri "merkurovske". Pošto je češće u retrogradnom hodu od drugih planeta, danas gotovo da nema osobe koja ne zna za retrogradni Merkur, što objašnjava njegovu veliku popularnost.

Ali, zato veliki Jupiter, planeta blagostanja, ekspanzije, srećnih okolnosti, obrazovanja, putovanja i kontakata sa strancima, čiji je uticaj najjači u Strelcu, Ribama i Raku, 9. oktobra, kreće retrogradnim hodom sa 21. stepena komunikativnih, snalažljivih Blizanaca, u kome će ostati do 4. februara iduće godine. Do sredine februara 2025. godine, Jupiter će praviti kvadrat, napet aspekt sa Saturnom (koji će ojačati posle 15. novembra ove godine, kada kreće direktnim hodom preko Riba). Biće to prava borba za prevlast između optimizma, napredovanja i ekspanzije, s jedne strane, i pesimizma, kašnjenja i discipline, s druge strane. Ipak, uzdajmo se u moć dobrotvora Jupitera i pravičnost strogog Saturna.

Posebno povoljni datumi za Blizance, Vage i Vodolije su 14. oktobar ove i 31. januar iduće godine

Već 14. oktobra, Jupiter će obrazovati precizan trigon sa Suncem u Vagi, a 31. januara 2025. i trigon sa Suncem u Vodoliji, koji će doneti priliv energije, optimizma, entuzijazma vazdušnim i vatrenim znacima.

Podsetimo se da Jupiterom u Blizancima upravlja Merkur, planeta komunikacija, saobraćaja, novih tehnologija, učenja, kraćih putovanja. Ako ste nedavno započeli nešto u ovim oblastima a ostalo je nedovršeno, imate šansu da sve dovršite u naredna četiri meseca.

OPTIČKA VARKA BUDUćI da se planete kreću oko Sunca različitim brzinama, uvek istim putanjama i smerovima napred, one kao i vozila u saobraćaju, "pretiču" jedna drugu. Posmatraču sa Zemlje, to izgleda kao da neke planete idu u "rikverc", mada je to nemoguće. Kada nam se učini da se neka planeta kreće unazad (retrogradno), to je zapravo optička varka. Kao kada prestignete neki automobil na putu, pa vam izgleda da se on u odnosu na vaše kretanje pomera unazad. Sa astrološkog aspekta, prividno kretanje planete unazad slabi njen uticaj, ali isto tako donosi šanse da dovršimo nešto što nam nije polazilo za rukom.

Pošto Merkur simbolizuje i mlade, studenati koji nisu uspeli da dobiju stipendiju ili šansu za školovanje u inostranstvu, do 4. februara će imati priliku da to ostvare. Šansu da zarade lepu sumu preko saradnje sa strancima, dobiće osobe s podznakom u Biku, koje retrogradni Jupiter može obradovati dvostrukom zaradom.

Ako ste ranije pokušavali da kupite kola ili taksi vozilo, da otvoriti butik ili servis za popravku automobila, ili da okončate neku sudsku parnicu, sada možete da "obnovite gradivo" i da uspete. Takođe, žene koje planiraju potomstvo a nisu mogle da zatrudne, sada će imati više sreće. Isto tako, ljubavne veze koje su počele preko interneta, u narednim mesecima će dobiti na intenzitetu.

Retrogradni hod Jupitera donosi i nove prilike za putovanja u inostranstvo, naročito ako za neku zemlju niste uspeli da dobijete vizu, pasoš i sl.

Međutim, trebalo bi da obratite pažnju u periodu od 26. novembra do 15. decembra, kada će retrogradni Jupiter praviti napet aspekt sa retrogradnim Merkurom u Strelcu. To upozorava na veću opasnost u saobraćaju, kao i od elementarnih nepogoda (zemljotresi, poplave). Ovaj aspekt donosi i povećanu osetljivost organa za disanje (astma, bronhitis, zapaljenje plućne maramice, plućna embolija).

Period od 26. novembra do 15. decembra donosi opasnost u saobraćaju i od elementarnih nepogoda, probleme sa dokumentima i povećanu osetljivost disajnih organa

Takođe, pazite šta potpisujete i budite oprezniji prilikom finansijskih transakcija. Isto tako, preporučuje se da venčanja i slavlja planirate za period posle 4. februara, kako biste izbegli probleme sa dokumentima.