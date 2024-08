KORISNICI INSTAGRAMA TRAŽE DA ČETGPT OCENI NJIHOVE PROFILE: Odgovor AI bota većini se nije dopao

KORISNICI društvene mreže Instagram poslednjih nekoliko dana masovno dele na "storijima" ocene koje je čet-bot ČetGPT dao njihovim nalozima.

Foto: Unsplash

Trend je postso viralan, a priključili su mu se ne samo influenseri, već i obični korisnici Instagrama. Međutim, odgovori koje je ČetGPT dao većini nisu po volji, jer surovo iskren čet-bot ne bira reči i ne "uvija u ukrasni papir" svoje mišljenje.

ŽELITE DA SE PRIKLjUČITE TRENDU? OVO SU KORACI

Ukoliko i vi želite da čujete iskreno mišljenje o tome kako izgleda vaš profil na Instagramu, prvo što treba da uradite jeste da kreirate nalog na ČetGPT platformi. Ovo je vrlo jednostavno: registracija se vrši putem mejla, a za osnovni paket usluge nije potrebno nikakvo plaćanje. Nakon što je vaš nalog registrovan, možete pristupiti komunikaciji sa čet-botom.

Drugi korak jeste pravljenje snimka ekrana vašeg Instagram naloga. Nakon što napravite "skrinšot", potrebno je da ga prikačite kao prilog u ČetGPT i zatražite od njega da oceni vaš profil. Koristite rečenicu: "Roast my instagram feed in one paragraph" kako biste čet-botu dali uputstvo šta tačno treba da uradi. Zatim sačekajte nekoliko trenutaka da AI softver analizira sadržaj koji ste objavljivali.

ČETGPT SUROVO ISKREN, A NjEGOVI ODGOVORI VEĆINI KORISNIKA UVREDLjIVI

U takozvanom "roustovanju" naloga, odnosno njegovom ocenjivanju, ČetGPT je surovo iskren i većini korisnika se njegovo mišljenje nije dopalo. Softver ne samo da je krajnje objektivan u ocenjivanju (za razliku od prijatelja kojima je glupo da nam nešto kažu), već i ne bira reči, pa su tako mnogima profili "konfuzni, izveštačeni, u krizi identiteta" i slično.

-U jednom momentu živiš život iz snova, dok već u narednom izgledaš kao da si pobegla iz zatvora u kome si od 9 do 5", napisao je ČetGPT jednoj korisnici, aludirajući na to da je stvarnost koju živi daleko od idile koju prikazuje na Istagramu. "Osećaj je kao da želiš da pokažeš svetu da živiš život punim plućima, dok u stvarnosti samo pokušavaš da preživiš ovu nedelju - zaključak je čet-bota.

(rt.rs)