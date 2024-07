VEĆINA GREŠI, A TREBALO BI OVAKO: Dame, evo kako da pravilno turpijate nokte

MNOGI od nas greše prilikom turpijanja noktiju, tako što preko njih turpijom prelaze levo-desno, ne bi li što brže završili ovaj proces ulepšavanja.

Međutim, to je potpuno pogrešno jer dovodi do pojave malih pukotina na nokatnoj ploči, koje će se vremenom proširiti i uzrokovati pucanje i listanje noktiju. Umesto toga, trebalo bi da turpiju pomerate po ivici nokta samo u jednom pravcu i to samo do onog dela koji je u ravni sa jagodicama na prstima, da ne biste oštetili koren.

Prilikom sređivanja, turpiju držite pod pravim uglom u odnosu na ivicu nokta, jer će bilo koji njen drugi položaj istanjiti njegov vrh i oslabiti ga. Potez bi trebalo da izgleda ovako: turpijanje počnite od vrhova, pa idite ka stranama, najpre jednoj pa drugoj, držeći turpiju paralelno sa ivicom nokta.

Ono što je još veoma važno je to da bi nokte trebalo da turpijajte samo kada su potpuno suvi, jer su vlažni, recimo nakon tuširanja, osetljiviji i lakše se listaju i lome.